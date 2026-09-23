Yurtdışına kaçırılan paralar geri getirilecek mi? Bakan Gürlek'ten fon skandalında merak edilen soruya yanıt

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'de gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayarak gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Yürütülen operasyonlar ve alınan tedbirlerle ilgili detayları paylaşan Gürlek, özellikle yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Soruşturma kapsamında hızlı bir şekilde adım atıldığını belirten Gürlek, "Bir kısım şirketlere el koyduk. Bir kısım mal varlıklarına el koyduk. Bir kısma tedbir kararı koyduk" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda yurt dışına para kaçırılmaya çalışıldığını tespit ettiklerini belirten Bakan, alınan anlık tedbirlerle bu girişimlerin durdurulduğunu kaydetti.

"GERİ ALABİLECEK MİSİNİZ?"

Bakan Gürlek "Paraları geri alabilecek misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Asıl amacımız o. Mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak."

"FONLARDA ANORMAL ARTIŞLAR VARDI"

Gürlek, sürecin geçmişine ve piyasadaki hareketliliğe dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Daha önce de takip ettiğimiz vardı ama fonlarda bir hareketlilik olduğunu biz sürekli olarak gözlemliyorduk. Şu an borsada 8 buçuk milyon kişi var. Dişinden tırnağından artırıp yatırım olması için yatırıyor. Normal rayicinde seyrederken, bir kısım hisseler inanılmaz; yüzde 400, 500, 5 bin yapan hisseler var."

SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK Mİ?

Gürlek, "Soruşturma genişler mi?" sorusuna net bir şekilde "Genişler. Önlemleri aldı başsavcılık. Anlık hareketler olabiliyor. Biz durdurduk" yanıtını verdi.