Yurt dışındaki memurların maaşında yeni dönem başladı

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylık ödemelerine ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı’yla, yurt dışı görev aylıklarının hesaplanmasında esas alınan ülke grupları, emsal cetvelleri ve vergi istisnası tutarlarında değişikliğe gidildi.

Kararın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 156’ncı ve 157’nci maddeleri gereğince yürürlüğe konulduğu belirtildi.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İBARESİ KALDIRILDI

Düzenleme kapsamında, 2009 tarihli ana kararın 4’üncü maddesinde yer alan “Gelir Vergisi Kanununa” ibaresi, “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa” şeklinde değiştirildi.

Maaş hesaplamalarında kullanılan vergi kalemlerinde de güncelleme yapıldı. Eski sistemde yer alan “asgari geçim indirimi” ibaresi karardan çıkarıldı. Bunun yerine, Gelir Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’ndaki ücret istisnası hükümleri esas alınacak.

Buna göre, “asgari geçim indirimi” tutarı yerine; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 18’inci fıkrası ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 2 sayılı tablonun IV/34 numaralı fıkrası uyarınca hesaplanan ücret istisnası tutarları dikkate alınacak.

NET ÖDEME NASIL HESAPLANACAK?

Yeni düzenlemeye göre emsal katsayısı uygulanmadan transfer edilecek ödemelerde net tutar, belirli kalemler üzerinden hesaplanacak.

Ek gösterge, memuriyet taban aylığı, kıdem aylığı ve yabancı dil tazminatı göstergeleri, bu kalemler için belirlenen yurt içi katsayılarla çarpılacak. Ortaya çıkan tutardan, ilgili vergi istisnaları da dikkate alınarak tüm yasal kesintiler düşülecek.

Kesintilerden sonra kalan tutar, memura ödenecek net miktar olacak.

ÜLKE GRUPLARI VE EMSAL CETVELLERİ YENİLENDİ

Kararla birlikte yurt dışı aylıklarına esas ülke grupları ile emsal cetvelleri de değiştirildi. Memurların görev yaptıkları ülkeye göre aylıklarının belirlenmesinde kullanılan listeler, karar ekindeki yeni cetvellerle güncellendi.

Böylece yurt dışındaki kamu personelinin aylık hesaplamalarında, yeni ülke grupları ve emsal cetvelleri esas alınacak.

Düzenleme, kararın yayımlanmasını izleyen ayın başından itibaren geçerli olacak.