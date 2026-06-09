Yönetmelik yürürlüğe girdi, binlerce memurun hayatı değişti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen personelin atama ve yer değiştirme esaslarını düzenleyen mevzuatta köklü değişikliklere gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararla birlikte, müdürlüklerin isimlendirmelerinden personelin zorunlu çalışma sürelerine, tayin dönemlerinden yeni ihdas edilen unvanlara kadar pek çok yapısal kural yeniden dizayn edildi. 12 Nisan 2012 tarihli eski yönetmeliğin birçok maddesini yürürlükten kaldıran bu hamle, bakanlık çalışanları için yeni bir dönemin kapısını açtı.

UNVANLAR YENİDEN TANIMLANDI KAPSAM GENİŞLEDİ

Yürürlüğe giren yeni düzenleme doğrultusunda kurum içi kuralların etki alanı büyütülürken; bakanlık çatısı altındaki atama listelerine "peyzaj mimarı" ve "iç mimar" unvanları da resmi olarak eklendi. Taşra teşkilatlanmasında yer alan hizmet birimlerinin ismi ise "Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri" şeklinde net bir standarda kavuşturuldu.

Bakanlık içerisindeki yönetici pozisyonları ise şu unvanlarla tek tek sınırlandırılarak tanımlandı: Bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı, bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı ve şube müdürü.

İLİŞİK KESMEK İÇİN SADECE BİR HAFTA

Değişiklik kapsamında memurların yer değiştirme dönemlerine katı kurallar getirildi. Yönetmelikte kendine yer bulan istisnai durumlar hariç tutulmak üzere, çalışanların tüm atama ve tayin süreçlerinin her senenin Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde tamamlanması mecburi kılındı.

Yer değişikliği kararı çıkan personelin eski görev yerlerinden ayrılma süreleri de ciddi biçimde kısıtlandı. Yeni uygulamaya göre, atama onayı kuruma ulaştıktan sonra en geç bir hafta içinde memura resmi tebligat yapılacak ve görev yerini terk etmesi sağlanacak. İdarenin haklı bir gerekçe ileri sürerek talepte bulunması halinde ise bu ayrılma süresi en fazla bir aya kadar esnetilebilecek.

MÜDÜRLÜK KADROLARINA MEZUNİYET BARİKATI

Bakanlık bünyesindeki üst düzey makamlar olan bölge temiz hava merkezi müdürü, çevre ve şehircilik il müdür yardımcısı ile bölge temiz hava merkezi müdür yardımcısı pozisyonlarına yükselebilmek için mezuniyet şartları daraltıldı.

Bahse konu idari kadrolara atanabilmek için; üniversitelerin mühendislik, mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık, şehir ve bölge planlama bölümleri ile fen fakültelerinin kimya ve biyoloji bölümlerinden diploma almış olma şartı getirildi. Bu öğretim programlarına denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tasdik edilmiş en az 4 yıllık diğer yüksekokul mezunları da bu kadrolara atanma hakkına sahip olabilecek.

ÇALIŞMA SÜRESİ HESABINDA YENİ KRİTERLER

Yeni yönetmelik, memurların bulundukları bölgelerdeki zorunlu hizmet sürelerinin hesaplanmasında nelerin dahil edilip nelerin hesaptan düşüleceğini de katı sınırlarla ayırdı.

Zorunlu hizmet süresine dahil edilecek durumlar:

Personelin yıllık izinleri, mazeret izinleri ve sağlık raporu süreleri.

Refakat izinlerinin ilk 6 aylık dönemi.

Görevden uzaklaştırılan ya da tutuklanan memurların, haklarında beraat veya takipsizlik kararı verilmesi kaydıyla bu dönemlerinin tamamı.

Çalışanların bir yılda 90 günü geçmeyen geçici görevlendirmeleri ile başarı belgesi aldığı hizmet içi eğitim süreçleri.

Görevin yapıldığı yerin süresine yazılacak durumlar:

Bir yılda 90 günlük sınırı aşan geçici görevler, aday memurlukta geçen süreler ve başka bir kadroya vekalet edilen dönemlerin tamamı.

Zorunlu hizmet süresinden sayılmayacak (kesintiye uğratacak) durumlar:

Memurların kendi talepleriyle ayrıldıkları aylıksız izin süreleri.

Eğitim amacıyla yurt dışında geçirilen zaman dilimleri.

Refakat izinlerinin 6 ayı aşan kısımları.

Bakanlık personeli arasında dil ve uygulama birliği sağlamak amacıyla devreye alınan ve çalışma hayatını yeniden şekillendiren söz konusu yönetmelik, yayımlandığı gün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.