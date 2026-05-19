Yola çıkacaklar, bilet satacaklar dikkat! Bayram tedbirleri devrede

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesindeki süreçte şehirlerarası yolcu taşımacılığı yürüten otobüs firmalarına yönelik uygulanacak idari tedbirler ve saha denetimleri hakkında yazılı bir bilgilendirmede bulundu. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili periyodunda şehirlerarası yolcu otobüslerinde tecrübe edilen fahiş fiyatlı bilet satış operasyonlarının engellenmesi amacıyla denetim mekanizmalarının kesintisiz biçimde sahada olacağını öne sürdü. Uraloğlu, bakanlığın ilgili birimlerine resmi olarak bildirilen ücret tarifelerinin dışına çıkan ve bu kurallara riayet etmeyen şehirlerarası otobüs işletmelerinin tek tek saptanacağını ve haklarında yasal idari para cezası yaptırımlarının kararlılıkla tatbik edileceğini dile getirdi.

23-31 MAYIS TARİHLERİNDE SEFERLER MERCEK ALTINDA

Bakan Uraloğlu, yürütülecek yasal süreçlerin takvimine ve kapsamına ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada tırnak içinde şu ifadelere yer verdi:

"23 - 31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak. Fahiş fiyatlı bilet satan, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık yapanlara gerekli idari işlem uygulanacak."

Türkiye genelindeki karayolları ağında yolcu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren tüm ticari teşebbüslerin istisnasız kontrol edileceğini aktaran Uraloğlu, “Türkiye genelinde tarifeli yolcu taşımacılığı (B1-D1) faaliyeti yürüten tüm taşımacı firmaları denetime tabi tutacağız. Denetimleri hem yerinde hem de elektronik denetim sistemleri üzerinden gerçekleştireceğiz” tespitinde bulundu.

ELEKTRONİK DENETİM VE SAHA KONTROLLERİ BİRLEŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki resmi ekipler ile kolluk kuvvetlerinin koordineli bir çalışma modeli yürüttüğünü belirten Bakan Uraloğlu, yolcu güvenliği ve bütçe korumasına yönelik adımları şu sözlerle detaylandırdı:

"Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirlerarası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi) üzerinden elektronik olarak yapılan denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak denetimler gerçekleştirilecek."

Kurban Bayramı tatili boyunca şehirlerarası otobüs yolculuklarında devasa bir yolcu yoğunluğunun meydana geleceğini öngördüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, uygulanan idari tedbirlerin yalnızca bayram tatili günleriyle sınırlı kalmadığını iddia ederek, "Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir" şeklinde konuşarak denetimlerin sürekliliğine vurgu yaptı.