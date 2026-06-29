Yoksullaşmanın faturasını Şimşek’e kesip yola devam mı diyecekler? İşaretler onu gösteriyor

AKP'nin Sakarya'daki istişare kampına halkın geçim sıkıntısı damga vurduğu ifade edildi.

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinin aktardığı kulis bilgilerine göre, AKP milletvekilleri Sakarya'da gerçekleştirilen kampta bir araya gelerek ağırlıklı olarak ekonomi ve İmralı süreci üzerinde durdu.

AKP İSTİYOR AMA AKP'NİN EKONOMİ YÖNETİMİ İSTEMİYORMUŞ!

Toplantıdan sızan bilgilere göre AKP'li vekiller tarafından en çok dar gelirlilerin ve emeklilerin maaşlarına zam yapılması ile üreticilere sağlanan desteklerin artırılması gündeme getirildi. oldu.

Gazete, AKP'li vekillerin bu taleplerine rağmen ekonomi yönetiminin, bütçe açığının büyüyeceği gerekçesiyle zam taleplerine karşı negatif bir tutum sergilediğini yazdı.

Türkiye gazetesinin haberinde, "AKP'liler maaşları düzeltmek istiyor ancak Mehmet Şimşek'in başında olduğu ekonomi yönetimi buna karşı çıkıyor"muş gibi bir hava yaratılması dikkat çekti.

Milyonlar açlık sınırının altında maaşlara mahkum yaşarken, iktidara yönelik biriken tepkiler Şimşek yönetimine mi yönlendiriliyor? Enflasyon farkının belli olmasına sadece bir kaç gün kalmışken bu haberin servis edilmesi de dikkat çekiyor.

SÜREÇ İÇİN TEMMUZ BEKLENTİSİ

Öte yandan kampta genel hatlarıyla güçlü bir destek gören bir diğer başlık ise iktidarın 'Terörsüz Türkiye' dediği süreç oldu.

Sürecin hassasiyetle yönetilmesi gerektiğinin altı çizilirken, TBMM tatile girmeden evvel konuyla ilgili bir yasa teklifinin Meclis gündemine taşınması beklentisinin büyük olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu yönde talimat verdiği ifade edilirken, AKP kurmaylarının 12-13 maddelik bir kanun taslağı üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ve düzenlemenin temmuz ayı içerisinde olgunlaşabileceği kaydedildi.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA YAPTIRIM TALEBİ

Gerçekleştirilen toplantıda, televizyon ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarının kaldırılmasına yönelik yoğun talep de dile getirildi.

Ek olarak, sosyal medya platformlarında kin ve nefret söylemlerini 'teşvik' eden paylaşımlara karşı daha ağır yaptırımların hayata geçirilmesi istendi.

HOBİ BAHÇELERİNE MÜSAADE EDİLMEYECEK

Kampın tartışılan konuları arasında hobi bahçeleri de yer aldı.

Büyükşehirlerin etrafındaki tarım arazilerine ve orman alanlarına yeni yapıların inşa edilip satılmaya devam ettiği yönündeki tespitler paylaşıldı. AKP yönetimi ise bu tür kaçak yapılara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ve söz konusu yapıların yıkılacağını bildirdi.