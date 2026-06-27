Yılın en çok kazandıranı oldu! Parayı koyan kat kat fazlasını aldı

2026 senesinin ilk altı aylık kesitinde küresel ölçekteki piyasalarda yüzü gülenler yalnızca yapay zeka odaklı hisselere yatırım yapabilenler oldu.

Özellikle yapay zeka veri merkezlerinde kullanımı zorunlu olan bellek çiplerini imal eden şirketler olağanüstü seviyelerde kar marjları yakalarken; halkın geleneksel güvenli limanı altın ve kripto varlık pazarının öncüsü Bitcoin ise beklentilerin çok altında bir grafik çizdi.

YAPAY ZEKA RALLİSİ TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ UÇURDU

Yapay zeka altyapılarına yönelik talebin küresel çapta ivme kazanması, bellek ve depolama teknolojileri geliştiren firmaların hisse değerlerinde sert yukarı yönlü hareketleri tetikledi.

Sene başından bu yana geçen ilk yarıda SanDisk hisseleri yüzde 850’nin üzerinde bir değer artışı kaydetti. Bununla birlikte Western Digital, Micron Technology ve Seagate Technology firmalarının hisse senetleri de değerlerini üç katın üzerine taşımayı başardı. Aynı süreç içerisinde Intel, Dell, AMD ve Applied Materials gibi teknoloji dünyasının dev isimleri de yüzde 150 ile yüzde 280 arasında prim yaptı.

ASYA BORSALARI ÖNE ÇIKTI

Yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu rüzgar yalnızca ABD borsalarıyla sınırlı kalmadı. Güney Kore piyasasının KOSPI endeksi bu süreçte yaklaşık iki katına kadar tırmanırken, Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 40 oranında yükseliş gösterdi. MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi de yaklaşık yüzde 27 seviyesinde değer kazancı elde etti.

Avrupa tarafında ise FTSE 100 yüzde 7, CAC 40 yüzde 5 ve DAX yüzde 2 gibi oldukça sınırlı ve sönük yükselişlerle dönemi tamamladı. Buna karşılık Hindistan ve Hong Kong borsaları, yılın ilk yarısını ekside, yani negatif bölgede kapattı.

ALTIN VE BITCOIN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Dünya genelinde tırmanan jeopolitik risklere ve çatışma ortamlarına rağmen, güvenli liman arayışındaki yatırımcıdan umduğu desteği bulamayan altın, ocak döneminde test ettiği rekor seviyesinden yaklaşık yüzde 28 oranında geriledi. Merkez bankalarının yüksek faiz oranları ve tahvil getirilerinde yaşanan tırmanış, paranın altına yönelmesini engelledi. Benzer bir çöküş kripto para tarafında da yaşandı; Bitcoin sene başından bu yana yaklaşık yüzde 28 değer kaybederek 2026’nın en zayıf performans gösteren yatırım araçlarının başında yer aldı.

SAVUNMA HİSSELERİNDE İVME KAYBI

2025 senesinde savaş tamtamlarının etkisiyle güçlü yükselişler kaydeden savunma sanayisi şirketleri ise bu yıl hız kesmek zorunda kaldı.

Devletlerin artan savunma bütçelerinin büyük oranda halihazırda fiyatlanmış olması, yatırımcıların ilgisini farklı alanlara kaydırdı. Diğer yandan, İngiltere pazarında gerçekleşen şirket birleşmeleri ve satın alma hamleleri borsaya kısmi destek veren unsurlar arasında yer buldu.