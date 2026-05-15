Yeni vergi mi geliyor? Mehmet Şimşek açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Eşel mobil uygulamasının bütçe üzerindeki yüküne rağmen gelir performansının güçlü seyrettiğini belirten Şimşek, bütçe hedeflerinin ulaşılabilir olduğunu ve yeni bir vergi artışının planlanmadığını vurguladı.

BÜTÇE GELİRLERİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE ARTTI

Bakan Şimşek, 2026 yılının ilk 4 aylık bütçe verilerini değerlendirirken gelirlerdeki artışın bütçe performansını desteklediğini ifade etti. Şimşek’in paylaştığı veriler şöyle:

Toplam Bütçe Gelirleri: Geçen yılın aynı dönemine göre yıllık %54,3 artış gösterdi.

Vergi Gelirleri: İlk 4 ayda yıllık %55,6 oranında arttı.

Hedef Gerçekleşme: Yıl sonu gelir hedefinin yaklaşık %31,9'una, vergi gelirlerinde ise %31,6'sına ulaşıldı.

Kurumlar vergisi ve gelir vergisindeki yükseliş bütçeyi desteklerken, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV gelirlerinin ise "eşel mobil" etkisiyle ilk 4 ayda %3 gerilediği belirtildi.

PETROL FİYATLARI VE BÜTÇE AÇIĞI RİSKİ

Enerji fiyatlarındaki seyrin bütçe üzerindeki baskısına dikkat çeken Şimşek, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşabileceğini ifade etti. Bakan, bütçe açığının GSYH’ye oranında %3,5 hedefini korumaya çalıştıklarını, ancak iyileşme olmaması durumunda bu oranın %4 seviyelerine çıkabileceğini kaydetti.

YIL ORTASINDA FİYAT SÜRPRİZİ OLMAYACAK

İktidarın yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarla ilgili politikasını netleştiren Şimşek, yıl ortasında enflasyon hedefini bozacak bir fiyat ayarlaması yapılmayacağını söyledi. "Yıl ortasında bir sürpriz olmayacak" diyen Şimşek, fiyat artışlarının enflasyon hedefiyle uyumlu, hatta hedefin altında kalabileceğini ancak daha yüksek belirlenmeyeceğini vurguladı.

"DÖVİZ POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Son dönemde dolar kurundaki hareketliliği de değerlendiren Bakan Şimşek, Bloomberg'e yaptığı açıklamada mevcut ekonomi programında bir değişiklik olmadığını savundu.

Savaş döneminden bu yana vatandaşların döviz tarafında net satıcı konumunda olduğunu belirten Şimşek, altın fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak altına bir talep olsa da dolar ve euro bazında belirgin bir talep artışı gözlemlenmediğini ifade etti.