Yeni uygulama yürürlükte: Bazı satışlarda vergi sıfırlandı

1 Temmuz itibarıyla geçerlilik kazanan 7587 sayılı Kanun ile ticari plaka sahiplerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesi uygulamaya konuldu. Söz konusu düzenleme çerçevesinde, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 1 Temmuz 2026 tarihinden evvel sahip oldukları dolmuş, taksi, umum servis araçları ve minibüslere ait ticari plakaları satmalarından elde edilen kazançlar, gelir vergisinden muaf tutuldu.

Gerçekleştirilen bu satış işlemleri aynı zamanda Katma Değer Vergisi'nden (KDV) de istisna edildi.

HANGİ PLAKALARI KAPSIYOR?

BirGün'ün haberine göre uygulamaya alınan vergi istisnası, 1 Temmuz 2026 tarihinden önce alınan ticari plakaların elden çıkarılmasını kapsıyor. Bu doğrultuda, belirtilen tarihten önce plaka sahibi olan ve gerçek usulde vergilendirilen kişiler, satıştan kazandıkları tutar üzerinden KDV ve gelir vergisi ödemeyecek.

Diğer taraftan, ticari plakasını sadece kiralayan ve bu yoldan ticari kazanç sağlamayan kişiler için mevcut sistemde de plaka satış kazançları gelir vergisine tabi olmuyordu. Yeni hayata geçirilen düzenleme ile birlikte, gerçek usulde vergilendirilen ticari plaka sahipleri de istisna çemberine alınmış oldu.

DÜZENLEMENİN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Kanunun gerekçe metninde, nüfusu 30 binin üzerinde olan ilçelerde ve büyükşehirlerde faaliyet gösteren minibüs, taksi ve dolmuş esnafının 2026 yılının başından itibaren geçerli olmak üzere basit usulden gerçek usule geçirilmesi nedeniyle doğabilecek vergi yükünün engellenmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Gerekçede, geçmiş dönemlerde basit usulde vergilendirilen plaka sahiplerinin, satış esnasında değer artış kazancı yüzünden vergi vermediği aktarıldı. Ancak gerçek usule geçilmesiyle beraber, tarihi maliyetler ile güncel piyasa değerleri arasında oluşan farktan dolayı yüksek bir vergi yüküyle karşılaşma ihtimalleri bulunduğu belirtildi.

TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Yapılan bu düzenleme, kamuoyunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kimi uzmanlar, gerçek usule geçen esnafın mağdur olmasını engellemeyi hedefleyen düzenlemeyi olumlu buldu.

Yapılan diğer değerlendirmelerde ise ticari plakaların zaman içerisinde çok yüksek değerli bir yatırım aracına dönüştüğü ve getirilen bu vergi istisnasının, vergi adaleti bağlamında tartışmalara yol açabileceği dile getirildi.