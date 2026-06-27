Yeni Şafak, Şimşek ekibini hedef aldı: Bakanlık ne kadar vergi alınacağını neden açıklamıyor?

İktidara yakın çizgisiyle bilinen Yeni Şafak gazetesi Mehmet Şimşek yönetimine yönelik sert eleştirilerini sürdürüyor. Gazete bir kez daha ekonomi yönetimini döviz gelirlerinin vergilendirilmemesi konusu üzerinden topa tuttu.

"Döviz kazancını kaç kişi beyan etti?" başlığıyla yayımlanan haberde, vergisiz döviz sisteminin faiz indirimlerinin önünü tıkadığı ve enflasyonu körüklediği savunuldu.

Haberde, istihdam sağlayan, ülkeye döviz getiren ve katma değer katan yaklaşık 2 milyon 200 bin şirketin, elde ettiği döviz kârının her kuruşu üzerinden yüzde 25'e varan oranlarda kurumlar vergisi ödediği hatırlatıldı. Buna karşılık, sermayeyi üretime yönlendirmek yerine sadece oturduğu yerden dolar spekülasyonu yapan kişilerden neden vergi tahsil edilmediği soruldu. Gazete, mevcut duruma şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sermayeyi üretim yerine ranta yönelten ve enflasyon sarmalını besleyerek faiz indirimlerinin önünü tıkayan vergisiz döviz düzenine artık 'Dur' denilmesi gerekiyor."

MALİYE BAKANLIĞI NEDEN AÇIKLAMIYOR?

Gazetenin haberinde, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) istatistiklerine de yer verildi. GİB'e, 2025 yılında elde edilen kazançlar için toplamda 5,5 milyon civarında vergi beyannamesi sunuldu. Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla ücret, kira, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ile irat türlerinden gelir sağlayan 2 milyon 558 bin mükellef beyanname işlemi gerçekleştirdi.

Söz konusu mükellefler tarafından toplam 1 trilyon 458 milyar lira matrah bildirilirken, hesaplanan vergi rakamı 446 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 401 bin kişinin ilk defa beyanname verdiğini ve bu rakamların rekor niteliği taşıdığını duyurduğu hatırlatıldı.

Ancak haberin devamında bakanlığa kritik bir soru yöneltilerek; geçen sene döviz kazancı elde eden bireylerden kaçının bu kazancını resmen beyan ettiği ve bu beyanlar üzerinden ne kadarlık bir vergi alınacağının neden kamuoyuna açıklanmadığı soruldu.

YENİ ŞAFAK'IN ŞİMŞEK MESAİSİ

Yeni Şafak hem döviz kazancından vergi alınması hem de yüksek faiz konusunda bir süredir dikkat çeken eleştirel haberler hazırlıyor. Bu haberleri manşetten vermekten de uzak durmayan gazete son bir yıldır, birinci sayfadan ekonomi eleştirisi yapması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Gazete bugüne kadar yaptığı haberlerde Şimşek yönetimini hedef alırken diğer yandan da Merkez Bankası'na faiz konusunda yükleniyor. Her faiz toplantısı öncesi, Yeni Şafak'ın yüksek faizi sert bir biçimde eleştiren manşetleri göze çarpıyor.

Döviz gelirinden vergi alınmasını da daha önce birinci sayfadan veren gazetenin haberleri sonrası bakanlıktan açıklama da gelmişti.