Yeni rekor geldi! Piyasalar ralliyi sürdürüyor

New York borsasında haftanın ilk işlem günü pozitif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artarak 53.055,91 puana ulaştı ve kapanış rekorunu tazeledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 7.537,43 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,12 kazançla 26.121,16 puana çıktı. Pay piyasalarında çip hisselerindeki yükselişin desteğiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

BROADCOM VE APPLE ORTAKLIĞINI UZATTI

Apple ile özel çiplerin geliştirilmesi ve tedariki amacıyla kurduğu ortaklığı 2031'e kadar genişletme konusunda anlaştığını duyuran çip şirketi Broadcom'un hisseleri yüzde 4'e yakın değer kazandı. Bellek çipi üreticileri Western Digital, Seagate ve Micron Technology'nin hisseleri de yüzde 1 ila yüzde 7 arasında yükseldi.

MICROSOFT'TA İŞTEN ÇIKARMA KARARI

Öte yandan Microsoft'un hisseleri, şirketin iş gücünün yüzde 2,1'ine denk gelen 4 bin 800 kişilik bir işten çıkarma kararı aldığını açıklaması sonrasında yüzde 1 geriledi.

FED BEKLENTİLERİ VE MAKROEKONOMİK VERİLER

Geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceği beklentisini güçlendirdi. Analistler, Fed'in son toplantısına ilişkin bu hafta yayımlanacak tutanaklarda, gelecek dönemde atılacak politika adımlarına dair daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon ve istihdam risklerinin bir yıl öncesine göre tersine döndüğünü belirtti. Waller, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de iş gücü piyasası istikrar kazanıyor gibi görünüyor. Enflasyon ise hızla yükselişe geçti. Bu durum da politika konusundaki yaklaşımınızı gözden geçirmenizi gerektiriyor."

HİZMET SEKTÖRÜ PMI VERİLERİ

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 54 değerine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisi ise haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 51,2'ye çıktı. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda aylık bazda 0,4 puan artarak 51,9'a yükseldi.

(AA)