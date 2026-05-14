Yeni nesil dizüstü geliyor: Googlebook

Google'ın temel fikri, standart Chrome tarayıcısını standart Android uygulamalarıyla birleştirmektir. En dikkat çekici değişiklik fare etkileşimiyle ilgilidir.

Google ve DeepMind, Magic Pointer adı verilen bir özellik geliştirdi. İmleci hareket ettirdiğinizde, Gemini ekranda bulunan içeriğe bağlı olarak bağlam odaklı eylem önerileri sunacak.

Örneğin, bir e-postadaki tarihin üzerine fareyle gelindiğinde takvimde bir etkinlik oluşturulabilir ve iki resim seçildiğinde görsel olarak birleştirilebilirler. Bu, standart bir fare tıklamasından farklıdır.

Ara yüz ayrıca önerilere dayalı widgetlar oluşturmak için bir araç da içeriyor. İstediğiniz metni girebilirsiniz ve Gemini, özel bir widget oluşturmak için Google uygulamalarınızdan veya web sitenizden bilgi çekecektir.

Örneğin, bir seyahat planlıyorsanız, yapay zeka uçuş ve otel rezervasyon bilgilerinizi ekranda tek bir yerde toplayabilir.

İşletim sistemi Android tabanlı olduğu için Android telefonlarla yakın bir şekilde çalışır. Mesajlara cevap vermek veya bir görevi hızlıca tamamlamak için telefon uygulamalarını dizüstü bilgisayar ekranınızda açabilirsiniz.

Sistem ayrıca, dosyalarınızı önce buluta aktarmanıza gerek kalmadan, telefonunuzdaki dosyaları doğrudan dizüstü bilgisayarınızın dosya yöneticisinden görüntülemenizi sağlayan hızlı erişim özelliği de sunmaktadır.

GOOGLEBOOK'UN TEKNİK DETAYLARI SIZDI

Bu arada, Google'ın proje kapsamında Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi büyük dizüstü bilgisayar üreticileriyle ortaklık kurduğu ortaya çıktı. Googlebook'un daha yüksek kaliteli malzemeler kullanması ve normal Chromebook'lardan ayıran fiziksel bir ışık çubuğuna sahip olması bekleniyor.

Google, yeni dizüstü bilgisayarlarla ilgili daha fazla detayı bu yılın ilerleyen dönemlerinde açıklayacağını vaat ediyor. Şu ana kadar şirketin Googlebook'larda Intel, Qualcomm ve MediaTek işlemcileri kullanacağı biliniyor.

Dizüstü bilgisayarın teknik özellikleri henüz açıklanmadı, ancak Intel, Google ile bir ortaklık kurduğunu zaten doğruladı; bu da Googlebook'un Wildcat Lake kod adlı üçüncü nesil Core işlemcilere sahip olabileceği anlamına geliyor.

Bu çiplerin konfigürasyonları, yapay zeka iş yüklerini hızlandırmak için 6'ya kadar CPU çekirdeği, Xe3 grafik işlemcisi ve NPU 5 sinir birimi içeriyor. Ayrıca DDR5-6400 ve LPDDR5X-7467 bellek, Thunderbolt 4, PCIe 4.0, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği de duyuruldu.

Ancak Google, kendisini x86 mimarisiyle sınırlamayacak; bazı modellerde Qualcomm ve MediaTek'ten Arm işlemciler yer alacak ve bu da şirketin farklı fiyat segmentlerini ve kullanım senaryolarını kapsamasını sağlayacak.