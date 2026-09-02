Yeni koltuğa oturmak için 47 milyon alacak!

Apple’da uzun süredir yürütülen liderlik değişim sürecinde koltuğunu devreden eski Üst Yöneticilik (CEO) görevindeki Tim Cook, şirkette yeni ihdas edilen "İcra Kurulu Başkanı" unvanıyla milyonerler ligindeki yerini korumaya devam ediyor.

Şirket tarafından paylaşılan resmi bildirimlere göre Cook, salı günü itibarıyla devrettiği makamın ardından 47 milyon dolarlık nakit maaş ve hisse senedinden oluşan dev bir ödeme paketinin sahibi olacak. Yeni CEO John Ternus’un taban maaşı ise 3 milyon dolara çıkarılırken, belirlenen performans kriterlerinin tutturulması halinde 2027 mali yılı için 55 milyon dolarlık yıllık hisse hedefi konuldu.

EN YÜKSEK ÖDEMEYİ ALAN YÖNETİCİ

Financial Times (FT) gazetesinde yer alan bilgilere göre Tim Cook’un yıllık taban maaşı 2 milyon dolar, planlanan hisse ödülü ise 45 milyon dolar olarak kararlaştırıldı. Primler hariç tutulan bu rakamlar, Cook’un 2025 yılındaki toplam kazancına kıyasla yüzde 20’lik bir gerilemeye işaret etse de, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük ölçekli şirketlerin icra kurulu başkanları arasında hala en yüksek ödeme kalemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Sektördeki benzer geçiş süreçleriyle kıyaslandığında; Morgan Stanley’nin eski CEO’su James Gorman görevini devrederken 27 milyon dolar, Mastercard’ın eski CEO’su Ajay Banga ise 17 milyon dolarlık paketlerle bu pozisyonlara gelmişti.

21. YÜZYILIN İKİNCİ CEO DEĞİŞİMİ

Cook’tan John Ternus’a uzanan bu bayrak değişimi, Apple tarihindeki bu yüzyılın yalnızca ikinci CEO değişimi olma özelliğini barındırıyor. 15 yıllık liderlik döneminde Washington ve Pekin hattındaki hassas diplomatik dengeleri yöneten Cook, 4,75 trilyon dolarlık teknoloji devinin hem ABD’nin en büyük şirketlerinden biri olmasını sağlamış hem de Çin’deki devasa üretim ağını koordine etmişti.

PASİF KALMAYACAK

Cook için özel olarak tasarlanan "İcra Kurulu Başkanlığı" pozisyonu sayesinde, şirketin küresel siyasi aktörler ve politika yapıcılarla olan bağlarını yönetmeyi sürdüreceği belirtiliyor. Şirket yönetim kurulunun uzun soluklu başkanı Arthur Levinson ise bağımsız üye liderliğine getirildi. Wall Street piyasa analistleri, hazırlanan bu yüksek bütçeli finansal paketle birlikte Cook’un yönetim kurulunda pasif bir denetçi olarak kalmayacağını, operasyonel süreçlerde aktif bir icracı olmayı sürdüreceğini vurguluyor.

YENİ CEO JOHN TERNUS’TAN İLK MESAJ

Çeyrek asırdır Apple bünyesinde çalışan bir donanım mühendisi olan ve salı günü itibarıyla koltuğu devralan John Ternus, şirket çalışanlarına gönderdiği ilk bilgilendirme mesajında selefi Tim Cook’a teşekkürlerini iletti.

Ternus, mesajında, "Dünyanın gerçekten en harika şirketinde bu görevi üstlenmekten onur duyuyorum" ifadelerine yer verdi. Ternus’un CEO sıfatıyla çıkacağı ilk büyük kamuoyu sınavı, önümüzdeki hafta Cupertino’daki Apple Park tesislerinde gerçekleştirilecek geleneksel yıllık iPhone lansmanı olacak.

Şirketin bu etkinlikte ilk katlanabilir akıllı telefon modelini görücüye çıkarması bekleniyor. Çalışanlarına yönelik mesajında haftaya yapılacak organizasyonu "devasa" ve "olağanüstü" sözleriyle nitelendiren Ternus, geliştirilen yeni ürünlere duyduğu inancı paylaştı. Yaşanan bu kurumsal dönüşüm ve üst düzey atama haberlerinin ardından Apple hisseleri salı seansını yaklaşık yüzde 2,5 oranında primle kapattı.