Yaz bahar dinlemedi fiyatı rekor kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları baz alındığında haziran ayında en belirgin fiyat hareketlilikleri gıda ürünleri ile tarımsal mahsullerde gözlemlendi.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 54,26 İLE MEYVELERDE

TÜİK verilerine göre haziran ayında fiyatı en çok artış gösteren ürün grubu yüzde 54,26'lık oranla diğer taze meyveler oldu. Bu rekor artışı, yüzde 44,55 ile yumrulu sebzeler ve yüzde 17,35 ile diğer taze veya soğutulmuş sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) kategorileri izledi.

Fiyatı en çok yükselen diğer tüketim kalemleri ise sırasıyla şu şekilde gerçekleşti: Yüzde 12,85 ile taze turunçgiller, yüzde 8,05 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri, yüzde 6,9 ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri ve yüzde 6,27 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet.

EN ÇOK MEYVESİ YENEN SEBZELER UCUZLADI

Geçtiğimiz ay fiyatlarında en fazla düşüş kaydedilen kategori ise yüzde 37,64'lük gerileme ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi) oldu.

İlgili düşüş eğilimini, yüzde 24,8 oranıyla yeşil yapraklı veya saplı taze veya soğutulmuş sebzeler takip etti. Fiyatlarında azalış saptanan diğer kalemler; yüzde 14,21 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 10,55 ile taze üzümsü meyveler ve yüzde 9,54 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler olarak sıralandı.

Ayrıca ulaşım ve enerji alanında hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 8,96, kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar yüzde 6,29 ve motorin (mazot) fiyatları yüzde 4,4 oranında ucuzladı.