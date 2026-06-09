Yatırımcılar alarmda: Yapay zekâ devrimi altının tahtını sallayıp bu metali patlatacak!

Yapay zekâ tabanlı bilgi işlem altyapısının hızlı gelişimi, tamamen öngörülemeyen şekillerde malzeme ve bileşen kıtlıklarına yol açıyor. Az sayıda analist, yeni tedarik zinciri aksamalarının riskleri konusunda uyarıda bulunma sorumluluğunu üstleniyor. Örneğin, kalay talebi önümüzdeki beş yılda üç katına çıkabilir.

SMM temsilcileri, şu anda veri merkezlerinin inşası için yılda 6.000 ila 8.000 ton kalay gerektiğini, ancak on yılın sonuna kadar bu talebin yılda 22.000 ila 25.000 tona çıkacağını iddia ediyor.

LONDRA BORSASI ALARMDA: YAPAY ZEKÂ ALTYAPISI KALAY TALEBİNİ KAMÇILIYOR

Londra'daki kalay vadeli işlemleri son bir yıldır yükselişte olup, bu durum uzmanların bu metale olan talebin artmasının kaçınılmaz olduğuna dair güvenini pekiştiriyor.

Bu arada, SMM analistlerine göre, kalay açısından zengin segmentin dışında, kalay talebi 2030 yılına kadar yılda ortalama %1,7 oranında artacak. Bunun nedeni, kalay talebindeki hızlı artışın diğer bazı sektörlerdeki talep düşüşüyle ​​​​eşlik etmesi ve bu iki eğilimin pratikte birbirini dengelemesidir.

SMM uzmanlarına göre, küresel pazardaki kalay arz hacmi 2030 yılına kadar yılda ortalama %1,16 oranında artacak. Bu, talebin arzdan daha hızlı artacağı ve bunun da kıtlıklara ve daha yüksek fiyatlara yol açabileceği anlamına geliyor.

Kalay madenciliği ve işleme sektöründeki dalgalanmalar bir arz sorunudur . Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kalay tedarikçisi olan Endonezya'da yetkililer, madencilik şirketlerinin lisanslarını yıllık olarak yenilemelerini şart koşuyor; bu da yerel pazardaki oyuncu sayısını sınırlayabilir. İhracat kotaları 2019'a kıyasla neredeyse yarı yarıya azaltılabilir.

Brezilya, Peru, Avustralya, Myanmar ve Vietnam da önemli kalay tedarikçileridir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ise doğal kaynaklar üzerindeki silahlı çatışmalar geçen yıl en büyük kalay madeninin kapanmasına yol açtı.

Myanmar yetkilileri başlangıçta doğal kaynakları korumak amacıyla kalay madenciliğini dondurma kararı almıştı ve faaliyetlere yeniden başlama izinleri ancak geçen yıl Temmuz ayında verilmişti.

Bu arada, bu ülkede kalay madenciliğinin yapıldığı bölge şiddetli bir şekilde sular altında kaldı ve üretimin yeniden başlatılması için drenaj çalışmaları zaman ve kaynak gerektiriyor.