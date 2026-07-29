Yatırımcı büyük darbe yedi! Borsa İstanbul iki ayın dibini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe 13.692,31 puan seviyesinden yatay bir seyirle başlangıç yaptı. Dünkü işlemlerde satış ağırlıklı bir tablo çizen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 oranında değer kaybı yaşayarak 13.687,86 puandan kapatmıştı.

Endeks, bugünkü açılış işlemlerinde bir önceki kapanış seviyesine kıyasla 4,45 puanlık ve yüzde 0,03 oranında sınırlı bir artışla 13.692,31 puana ulaştı. Günün ilk saatlerinde bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi ise yüzde 0,13 oranında değer kazanımı gösterdi.

Ancak endeks, ilerleyen saatlerde piyasaya gelen yoğun satış baskısıyla yönünü hızla aşağı çevirdi ve günlük kayıp yüzde 1 seviyesini aştı. Yaşanan bu geri çekilmeyle birlikte BIST 100 endeksi, 22 Mayıs tarihinden bu yana ilk defa 13.550 puan sınırının altına sarkmış oldu.

GÖZLER FED KARARINDA

Küresel piyasalara bakıldığında, çip üretimi yapan şirketlerin hisselerinde gözlenen satış baskısının derinleşmesi ve jeopolitik gerginliklerin yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte risk iştahında belirgin bir azalma yaşanıyor. Küresel sermayenin dikkati bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda.

Piyasa analistleri, bugün yurt içi veri akışının sakin seyrettiğini, yurt dışında ise asıl odak noktasının Fed'in vereceği faiz kararı olacağını ifade ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan teknik değerlendirmelerde, BIST 100 endeksi için 13.900 ve 14.000 puan seviyelerinin direnç noktası, 13.600 ve 13.500 puan seviyelerinin ise destek noktası konumunda bulunduğu belirtildi.