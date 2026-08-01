Yatırım fonlarına düzenleme mi geliyor? SPK açıklama yaptı

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) tarafından yapılan resmi duyuruda, kamuoyunda son dönemde dolaşıma sokulan Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı'nın tamamlandığına ve yürürlük tarihinin netleştiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Kurum kaynaklarına dayandırılarak yayılan bu bilgilerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

ÇALIŞMALAR VE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Taslak metin üzerindeki hazırlıkların yatırımcı haklarının korunması ilkesiyle devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, piyasaların şeffaf, sağlıklı ve güvenilir bir yapıda faaliyet göstermesi amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu süreçte Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Borsa İstanbul A.Ş., kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin görüşlerine başvurulduğu ifade edildi. Yerli ve yabancı yatırımcıların değerlendirmelerinin de dikkate alınarak titiz bir çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

UYUM İÇİN YETERLİ SÜRE TANINACAK

Düzenleme hayata geçirilirken piyasa dinamiklerinin gözetileceği açıklandı. İlgili tarafların yeni kurallara adaptasyon sağlayabilmesi amacıyla, ihtiyaç duyulması halinde yeterli sürenin tanınması konusunda hassasiyet gösterildiği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA UYARISI

SPK açıklamasında sermaye piyasalarındaki bilgi akışının eş zamanlı ve şeffaf bir biçimde tüm yatırımcılara ulaştırılmasının temel alındığı vurgulandı. Rehber taslağının tamamlanması ve yürürlüğe girmesinin ardından gerekli bilgilendirmenin tüm paydaşlara eş anlı olarak yapılacağı duyuruldu. Piyasaların adil ve güvenli işleyişini sekteye uğratmamak adına, sadece yetkili Kurul tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiği hatırlatıldı.