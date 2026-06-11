Yatırım ekosistemi zirvede buluştu

Teknoloji liderleri, vizyoner girişimciler, iş dünyasının önemli temsilcileri ve yatırımcılar, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine yön veren dev bir organizasyonda bir araya geldi. Gün boyu süren paneller, networking seansları, birebir yatırımcı görüşmeleri ve özel oturumlarla dolu olan zirveye, Kuveyt Türk ile Dünya Katılım Bankası ana sponsor olarak destek verdi. Etkinlik alanında, platform vasıtasıyla fon bulmuş 50’ye yakın yenilikçi girişim stant açarak projelerini sektör profesyonellerine ve ekosistem paydaşlarına doğrudan tanıtma fırsatı yakaladı.

DEVLET DESTEĞİ VE STRATEJİK HEDEFLER

Zirveye katılarak ekosistemin büyüme potansiyeline dair önemli mesajlar veren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ile KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, kalkınma hedeflerinde girişimciliğin rolüne dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelerde; sürdürülebilir büyüme, teknoloji odaklı üretim modeline geçiş ve yenilikçi fikirlerin finans kaynaklarına rahatça ulaşabilmesinin Türkiye'nin geleceği için taşıdığı kritik değer aktarıldı.

Muhammet Kasım Gönüllü (Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı): Türkiye’nin son dönemde teknoloji ve girişimcilik kulvarında ciddi bir ivme kazandığını belirtti. Kamu, yatırımcı ve girişimci üçgeninde kurulan güçlü bağların, ülkenin küresel pazardaki rekabet gücünü yukarı taşıdığını ifade etti.

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu (KOSGEB Başkanı): Girişimlerin büyüme evrelerinde sermayeye erişebilmesinin hayati bir unsur olduğunu dile getirdi. Ekosistemi destekleyen her aktörün; Türkiye’nin üretim, yüksek teknoloji ve ihracat vizyonuna doğrudan hizmet ettiğini vurguladı.

"Asıl Maharet, Potansiyeli Erken Görebilmek"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş, girişimcilik dünyasının geleceğinin bugünden atılacak doğru adımlara ve desteklere bağlı olduğunu hatırlattı. Erken aşama girişimlerin zamanında keşfedilmesinin önemine değinen Kuş, şu ifadeleri kullandı:

Organizasyona dair bir diğer önemli değerlendirme ise Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen’den geldi. Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde yakaladığı yükseliş trendine vurgu yaparak, alternatif finansman kanallarının ve yatırım platformlarının ülkenin yerli teknoloji üretme kabiliyetini doğrudan beslediğini aktardı.

Etkinliğin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri, SEKA Investment Kurucu Ortağı Av. Serhat Kısakürek'in moderatörlüğünü üstlendiği "Finans Dünyası Açısından Kitle Fonlama Sistemi" paneli oldu. Panelde;

İkram Göktaş (Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü), Dr. Okan Acar (Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı), Muhammed Emin Özer (APY Ventures Genel Müdürü)

gibi finans dünyasının güçlü isimleri bir araya geldi. Oturumda; kitle fonlamasının Türkiye'deki mevcut durumu, yeni nesil yatırım enstrümanları, alternatif finans modelleri ve finans sektörünün bu ekosisteme sağladığı katkılar kapsamlı şekilde tartışıldı. Konuşmacılar, kitle fonlama sisteminin sermayeyi tabana yayma noktasında ve girişimlerin büyüme süreçlerinde stratejik bir kaldıraç görevi gördüğünün altını çizdi.

EKOSİSTEMİN GİZLİ KAHRAMANLARINA ÖDÜL

Zirvede, kitle fonlama sisteminin büyümesinde pay sahibi olan yatırımcılar da ödüllendirildi. Büyük ilgi gören törende; "En Çok Yatırım Yapan Yatırımcı", "En Genç Yatırımcı" ve "En Deneyimli Yatırımcı" gibi farklı temalarda hazırlanan özel plaketler sahiplerini buldu.

"Keşfedenlerle, Keşfedilenlerin Zirvesi" mottosuyla organize edilen etkinlik, tüm paydaşları ortak bir paydada buluşturarak Türkiye'nin girişimcilik hafızasına dinamik ve üretken bir değer olarak kazındı.