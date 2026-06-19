Yatırım devi, Türkiye için enflasyon beklentisini yükseltti

Dünyanın en büyük yatırım bankaları arasında yer alan Goldman Sachs, ABD-İran barışının ardından Türkiye ekonomisi üzerindeki büyüme, enflasyon, kur ve enerji fiyatları etkilerini yeniden mercek altına aldı. CNBC-e'nin servis ettiği habere göre banka, hazırladığı son değerlendirme raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti.

Raporun detaylarına göre, Goldman Sachs'ın 2026 yılı sonu için öngördüğü enflasyon tahmini yüzde 27,5 seviyesinden yüzde 29'a çıkarıldı.

BÜYÜME VE ENFLASYON ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLÜ

Hazırlanan analizde, Türkiye'nin makroekonomik dinamiklerine daha uygun olduğu ifade edilen ve zaman içerisinde değişen ilişkileri modelleyen Random Forest (MRF) yaklaşımının kullanıldığı belirtildi.

Önceki dönemlerde büyümenin enflasyon üzerindeki etkisinin kısıtlı, kur geçişkenliğinin ise asıl belirleyici faktör olduğu yönündeki görüşlerin aksine; MRF modeli sonuçlarına göre büyüme ile enflasyon arasında düşünülenden daha kuvvetli bir bağ bulunduğu vurgulandı. Dev banka, halihazırdaki dezenflasyon sürecinde, ekonomik aktivitenin yavaşladığı dönemlerde çekirdek enflasyonun düşüşe geçtiğini, talep ve enflasyonun eş zamanlı olarak yavaşladığı bir döngünün izlendiğini aktardı.

KUR GEÇİŞKENLİĞİ HALA YÜKSEK SEVİYEDE

Raporun enerji fiyatları bölümünde, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki direkt etkisinin zamanla azaldığı ancak beklentiler kanalı vasıtasıyla dolaylı etkisinin güçlü bir şekilde sürdüğü ifade edildi. Enflasyon beklentilerinin, çekirdek enflasyon üzerinde belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekildi. Kur kanalına dair yapılan incelemede ise, 2021-2023 yılları arasında kur geçişkenliğinin yaklaşık yüzde 60 oranlarına kadar tırmandığı; sonrasında bu oran gerilemiş olsa da mevcut seviyenin ortodoks para politikası uygulanan dönemlere göre halen yüksek kaldığı kaydedildi.

DOLARİZASYON SINIRLI KALDI, FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENMİYOR

Bankanın yayımladığı değerlendirmede, Türk Lirası'nda değer kaybı eğiliminin devam ettiği, ancak buna rağmen dolarizasyona yönelimin kısıtlı seviyelerde kaldığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), dolarizasyon ve finansal istikrar risklerini göz önünde bulundurarak daha hızlı bir kur ayarlamasına müsaade edeceği, fakat aynı zamanda sıkı para politikası duruşundan taviz vermeyeceği öngörüldü.

ÖDEMELER DENGESİ TALEBİ FRENLEYEBİLİR

Goldman Sachs, politika faiz oranında yılın geri kalan kısmında herhangi bir değişiklik yapılmasını beklemediğini, fonlama işlemlerinin ise gecelik borç verme penceresi üzerinden devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Ek olarak, ödemeler dengesi görünümünde yaşanabilecek olası bir bozulmanın, merkez bankasını talep tarafını çok daha sert bir şekilde yavaşlatmaya mecbur bırakabileceği ifade edildi.