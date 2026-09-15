Yarım asır önce kurulmuştu: Dev şirket iflas etti, yanında ikisini de götürdü

Finansal zorluklar nedeniyle konkordatoya başvuran bazı şirketler, borçlarını ödeyebilmek ve mali yapısını toparlamak için attıkları adımlara rağmen beklenen iyileşmeyi sağlayamıyor.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 54 yıl önce kurulan Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Forend Elektrik Malzemeleri ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile Protart Elektrik ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ayrı ayrı iflaslarına hükmetti.

KESİN MÜHLET VE TEDBİRLER KALDIRILDI

NTV'nin haberine göre mahkeme, şirketin yönetim kurulu üyelerinden Harutyun Serj Sırmabıyıkoğlu yönünden iflasa tabi kişilerden olmaması nedeniyle bu kişi yönünden davanın reddine karar verirken; konkordato talep eden şirketler lehine hükmedilen kesin mühletten doğan ihtiyati tedbir kararlarının hüküm tarihi olan 10 Eylül 2026 itibarıyla kaldırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme ayrıca, şirketler için görev yapan konkordato komiser heyetinin görevinin de hüküm tarihi itibarıyla sonlandırılmasına hükmetti.