Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır araç arayanlar dikkat: Yenisiyle değiştirilecek

Sıfır kilometre otomobil satın alan tüketicileri yakından ilgilendiren bir karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi, sıfır kilometre alınan otomobilin tavanında meydana gelen üretim kaynaklı boya kabarmasının gizli ayıp olduğuna hükmetti. Daire, kusurlu aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin kararı onadı.

SIFIR KİLOMETRE ARAÇTA BOYA KUSURU ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de yaşayan bir tüketici, Ocak 2020'de 246 bin 975 lira 36 kuruş ödeyerek sıfır kilometre otomobil satın aldı. Bir süre sonra aracın tavanında boya kabarması meydana geldi. Araç sahibi, sorunun garanti kapsamında giderilmesini talep etti. Ancak şirket, hasarın dış etkenlerden kaynaklandığını öne sürerek talebi kabul etmedi. Bunun üzerine tüketici, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi talebiyle İzmir 8'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

BİLİRKİŞİ ÜRETİM HATASINI TESPİT ETTİ

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, otomobilin tavanındaki boya kusurlarının boya işleminden kaynaklandığı ve imalat hatası niteliği taşıdığı belirlendi. Mahkeme, tüketicinin ayıplı aracı bu haliyle kullanmaya mecbur bırakılamayacağını değerlendirerek otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI YERİNDE BULDU

Davalıların karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını yerinde buldu. İstinaf mahkemesi, araçtaki kusurun oluşmasında tüketicinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, boya sorununun dış etkenlerden değil üretim sürecinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca otomobilin sıfır araçtan beklenen özellikleri karşılamadığına dikkat çekildi. Davalıların kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi'ne taşındı.

YARGITAY'DAN OY BİRLİĞİYLE ONAMA

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, araçtaki boya kusurunun gizli ayıp niteliğinde olduğuna hükmetti. Daire, bilirkişi heyetinde otomotiv alanında görev yapan bir öğretim üyesi ile kimya yüksek mühendisinin bulunduğunu ve incelemenin boya kalınlık test cihazıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca kusurun yasal süre içerisinde bildirildiği ve dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığı belirtildi.

Tüketicinin aracı mevcut kusuruyla kabul etmeye zorlanamayacağını değerlendiren Yargıtay, davalıların temyiz itirazlarını reddetti. Böylece otomobilin ayıpsız misliyle değiştirilmesine ilişkin karar oy birliğiyle onandı. (DHA)