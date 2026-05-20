Yapay zekayla 15 dakika yetiyor!

Oxford, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles ve Carnegie Mellon Üniversitesinden bilim insanları tarafından yürütülen deneyler sırasında, katılımcılara kesirlerle aritmetik işlemler içeren görevlerin yanı sıra Amerikan öğrencileri için sınav sorularına benzeyen testler verildi.

DÜŞÜNMEYİ BIRAKMAK SADECE 15 DAKİKA SÜRÜYOR

Bir gruba GPT-5 yapay zekâsına erişim izni verilirken, diğer gruba yalnızca kendi bilgilerine güvenmeleri talimatı verildi. Daha sonra, yapay zekâ asistanına erişim devre dışı bırakıldı ve her iki gruba da aynı egzersizler verildi.

Sonuçlar beklenmedikti: Daha önce sohbet robotunu kullanan gönüllüler daha kötü performans gösterdi ve görevi kendi başlarına tamamlayanlara göre iki kat daha yüksek bir terk etme oranına sahip oldular.

Araştırmacılar bunun entelektüel yetenek kaybı değil, motivasyon düşüşü olduğunu vurguluyor. Çözüm anında ortaya çıktığında, kişinin kendi düşünme süreci haksız olarak algılanmaya başlar. Beyin, kabul edilebilir çaba standardını yeniden yapılandırır ve olağan beyin aktivitesini rahatsız edici olarak değerlendirir.

Daha önce bilim camiası, yapay zekâ asistanlarına bağımlılığın düzenli kullanımın aylar süren bir sonucu olarak kademeli olarak geliştiğine inanıyordu. Ancak yeni bir çalışma, değişimin sinir ağıyla kısa bir karşılaşmayla neredeyse anında gerçekleştiğini gösteriyor.

Aynı zamanda araştırmacılar önemli bir ayrıntı keşfettiler: Algoritmadan kesin cevaplar yerine arama yönlendirmeleri isteyen katılımcılar, kontrol grubuyla aynı performansı gösterdiler.

Başka bir deyişle, yapay zekâ ile etkileşim biçimimiz sonuçları temelden etkiliyor: eğer algoritma bir danışman gibi davranırsa, bilişsel sonuçlar etkilenmez ancak düşünme sürecinin tamamen yerini alırsa, önemli olumsuz etkiler ortaya çıkar.

Psychology Today makalesinin yazarları, karmaşık bir görevi günde en az bir kez herhangi bir makine yönlendirmesi olmadan ele almayı, önceden belirlenmiş bir sonuç yerine yapay zekadan rehberlik istemeyi ve çözümden ne kadar çabuk vazgeçmek istediğimize dikkat etmeyi öneriyorlar; bu sinyal kişisel bir zayıflığı değil, yanlış bir içsel ayarı yansıtıyor.

Modern çağın paradoksu şudur: Yapay zekâ teknolojilerine yapılan küresel yatırımlar iki trilyon dolara ulaşırken, kullanıcıların bilişsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik programlar neredeyse hiç finanse edilmiyor. Her güncelleme yapay zekâ asistanını daha güçlü hale getirirken, onu yöneten insanların becerileri zayıflıyor.