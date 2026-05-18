Yapay zekanın bile çözemediği kariyer! Aynı anda uzaktan 5 işte çalışarak paraya para demiyor!

Business Insider'ın bahsettiği, Damien takma adını kullanan uzman, yıllık gelirini 746.000 dolara çıkardı. Kendisi uzaktan, tam zamanlı beş işte çalışıyor.

İlginç bir gerçek şu ki, Damien, meslektaşları işlerini kaybederken aşırı iş yükü nedeniyle teknoloji sektöründeki toplu işten çıkarmalar konusunda suçluluk duymaya başlıyor.

SEKTÖR KAN AĞLARKEN O YILDA 1 MİLYON DOLAR KAZANIYOR:

Amerikan medyasına verdiği röportajda adı geçen kahraman, 2021 yılında bir BT destek pozisyonunda yaklaşık 90.000 dolar kazanıyordu. 110.000 dolarlık bir teklif aldıktan sonra, iki işi gizlice birleştirmeye karar verdi.

Ancak, iş toplantılarında meslektaşlarının müdahalesi nedeniyle ifşa edilme korkusu, onu 2022'de her iki görevinden de ayrılmaya ve yaklaşık 140.000 dolarlık bir maaşla yeni bir başlangıç ​​yapmaya zorladı.

Ardından hızlı bir yükseliş yaşandı: 2024'te ikinci, 2025'in başlarında üçüncü bir iş buldu. Damien'in BT işe alımlarının döngüsel doğasına ve sektördeki genel yavaşlamaya bağladığı altı aylık bir arayıştan sonra, Eylül ayında dördüncü, birkaç ay sonra da beşinci işini buldu.

Bu kariyer atılımı ailesinin hayatını tamamen değiştirdi: karısı işinden ayrılabildi ve Damien gelirini ailesini geçindirmek, yeni bir araba almak ve sağlam bir mali güvence oluşturmak için kullandı. En büyük korkusu tek bir işverene bağımlı olmak.

Tüm başarılarına rağmen Damien, altıncı bir işe daha girmekten çekinmeyeceğini söylüyor ancak özellikle son aylarda biraz suçluluk duyduğunu da itiraf ediyor.

İşten çıkarmalar nedeniyle işini kaybeden eski meslektaşlarının LinkedIn'deki paylaşımlarını görmek onu rahatsız ediyor. "Gerçekten ihtiyaç duyan insanlar varken tüm açık pozisyonları doldurmak istemiyorum" diye açıklıyor.

Ancak bu suçluluk duygusu kısa sürdü. Geçen yıl üç pozisyonundan birinin yerine birini bulması altı ay sürdüğünde Damien şok olmuştu: "Şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: 'Vay canına, eğer gerçekten işsiz olsaydım, birinin bana cevap vermesi bile altı ay sürerdi'"

Bu olay, iş piyasasının güvenilmezliği hakkındaki korkularını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda aşırı çalışmanın neden olduğu zihinsel sıkıntıyı da neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

DAMİEN'İN SIRRI ?

Damien'in sırrı, titiz organizasyonunda ve teknolojik hilelerinde yatıyor. Güne sabah 4'te spor salonuna giderek başlıyor ve saat 6'da işverenlerinin üç zaman dilimine göre vardiyalı çalışarak işe gidiyor. 11 saatlik iş günüyle, iş yükü genellikle yönetilebilir kalıyor ve saat 17:00'de işini bitiriyor.

İşverenlerin gereken iş miktarını abartmalarından dolayı istikrarlı bir iş hayatına sahip olduğunu söylüyor. Kendi güvenliği için bilgisayar faaliyetlerini simüle eden bir program bile yazmış ve sürekli olarak şu ilkeye bağlı kalıyor: "İnsanlara beni gözetlemeleri gerektiğini düşündürecek hiçbir sebep vermiyorum"

İlginç bir şekilde, tüm araştırmalarına rağmen, insan etkileşiminin bolluğu nedeniyle, üretken yapay zekanın çalışmalarında ilgi çekici uygulamalarını henüz bulamadı.

Damien bu şekilde sonsuza kadar devam etmeyi düşünmüyor. Son aylarda, gayrimenkul yatırımları yoluyla pasif gelir elde etmeye ve belki de kendi işini kurmaya giderek daha fazla odaklanıyor.

Becerikli bilişim uzmanı, bu adımların bir gün kendisine aşırı yoğun çalışma modelinden rahatça vazgeçme olanağı sağlayacağını umuyor. "Sonsuza kadar böyle çalışmak istemiyorum," diye itiraf ediyor ve zamanla insanların "Satın alabilecekleri şeylerin tükendiğini" belirtiyor.