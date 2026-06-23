Yapay zeka depremi kriptoyu vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor
Yapay zeka ve çip şirketi hisselerindeki sert düşüşler küresel piyasaları salladı. Teknoloji borsalarıyla paralel gerileyen Bitcoin, dev kurumsal fonların çıkış yapmasıyla 63 bin doların altına indi.
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Bitcoin, yapay zeka ve çip şirketi hisselerindeki sert düşüşlerin küresel piyasaları sarsmasıyla birlikte 63 bin doların altına geriledi. Teknoloji borsalarıyla paralel hareket eden Kripto para piyasası genel ekonomik düşüşten doğrudan etkilendi. Büyük kurumsal yatırımcıların fonlardan para çıkışı yapması da Bitcoin'deki bu değer kaybını hızlandırdı.
Son 24 saatte büyük kayıplar ve büyük kazançlarda DEXE ve Humanity öne çıktı. DEXE son 24 saatte yüzde 59,52 artış gösterirken, Humanity yüzde 28,90 oranında değer kaybetti.
23 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|62.963$
|%-2.30
|62.571$
|64.471$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.693$
|%-2.51
|1.682$
|1.736$
|-
23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|DeXe (DEXE)
|21,60 $
|+%59,52
|Aerodrome Finance (AERO)
|0,5373 $
|+%6,25
|Gram (GRAM)
|1,67 $
|+%2,99
23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Humanity (H)
|0,1241 $
|-%28,90
|Worldcoin (WLD)
|0,5820 $
|-%9,02
|Stellar (XLM)
|0,1938 $
|-%8,33
23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,48₺
|46,48₺
|%0.03
|10:03
|Euro (EUR)
|53,15₺
|53,16₺
|%0.09
|10:03
|Sterlin (GBP)
|61,55₺
|61,56₺
|%-0.06
|10:03
23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99
23 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi