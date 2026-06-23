Yapay zeka depremi kriptoyu vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor

Bitcoin, yapay zeka ve çip şirketi hisselerindeki sert düşüşlerin küresel piyasaları sarsmasıyla birlikte 63 bin doların altına geriledi. Teknoloji borsalarıyla paralel hareket eden Kripto para piyasası genel ekonomik düşüşten doğrudan etkilendi. Büyük kurumsal yatırımcıların fonlardan para çıkışı yapması da Bitcoin'deki bu değer kaybını hızlandırdı.

Son 24 saatte büyük kayıplar ve büyük kazançlarda DEXE ve Humanity öne çıktı. DEXE son 24 saatte yüzde 59,52 artış gösterirken, Humanity yüzde 28,90 oranında değer kaybetti.

23 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim DeXe (DEXE) 21,60 $ +%59,52 Aerodrome Finance (AERO) 0,5373 $ +%6,25 Gram (GRAM) 1,67 $ +%2,99

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Humanity (H) 0,1241 $ -%28,90 Worldcoin (WLD) 0,5820 $ -%9,02 Stellar (XLM) 0,1938 $ -%8,33

23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

23 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ