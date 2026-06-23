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Halk TV Ekonomi Yapay zeka depremi kriptoyu vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor

Yapay zeka depremi kriptoyu vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor

Yapay zeka ve çip şirketi hisselerindeki sert düşüşler küresel piyasaları salladı. Teknoloji borsalarıyla paralel gerileyen Bitcoin, dev kurumsal fonların çıkış yapmasıyla 63 bin doların altına indi.

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Yapay zeka depremi kriptoyu vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor

Bitcoin, yapay zeka ve çip şirketi hisselerindeki sert düşüşlerin küresel piyasaları sarsmasıyla birlikte 63 bin doların altına geriledi. Teknoloji borsalarıyla paralel hareket eden Kripto para piyasası genel ekonomik düşüşten doğrudan etkilendi. Büyük kurumsal yatırımcıların fonlardan para çıkışı yapması da Bitcoin'deki bu değer kaybını hızlandırdı.

Son 24 saatte büyük kayıplar ve büyük kazançlarda DEXE ve Humanity öne çıktı. DEXE son 24 saatte yüzde 59,52 artış gösterirken, Humanity yüzde 28,90 oranında değer kaybetti.

23 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 62.963$ %-2.30 62.571$ 64.471$ -
Ethereum (ETH) 1.693$ %-2.51 1.682$ 1.736$ -

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
DeXe (DEXE) 21,60 $ +%59,52
Aerodrome Finance (AERO) 0,5373 $ +%6,25
Gram (GRAM) 1,67 $ +%2,99

23 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Humanity (H) 0,1241 $ -%28,90
Worldcoin (WLD) 0,5820 $ -%9,02
Stellar (XLM) 0,1938 $ -%8,33

23 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.323,46₺
Satış 6.329,48₺
Güvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybettiGüvenli liman sallantıda: Dolar kazandı, altın kaybetti

23 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,09₺
Satış 93,11₺
Güçlü doların gölgesinde gümüş tepe taklak olduGüçlü doların gölgesinde gümüş tepe taklak oldu

23 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,48₺ 46,48₺ %0.03 10:03
Euro (EUR) 53,15₺ 53,16₺ %0.09 10:03
Sterlin (GBP) 61,55₺ 61,56₺ %-0.06 10:03
Dolar tüm rakiplerini ezdi: Son bir yılın zirvesine oturduDolar tüm rakiplerini ezdi: Son bir yılın zirvesine oturdu

23 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99
Petrol fiyatları çakıldı, gözler tabelaya çevrildi: Beklenti büyükPetrol fiyatları çakıldı, gözler tabelaya çevrildi: Beklenti büyük

23 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.620
Değişim %-0,75
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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