Yabancı TL'den kaçtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sermaye piyasalarının en hassas göstergelerinden biri olan "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" raporunu olarak yayımladı.

İlan edilen güncel kurumsal verilere göre, yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki finansal enstrümanlardan sermaye çekme eğilimi nisan ve mayıs aylarındaki dalgalanmanın ardından varlığını korudu.

29 Mayıs 2026 ile sona eren ve Kurban Bayramı haftası olarak kayıtlara geçen yasal izleme periyodunda yabancı yatırımcı grupları Türkiye piyasasında toplamda 91,1 milyon dolar büyüklüğünde hisse senedi satışı yürüttü.

TAHVİL VE ÖZEL SEKTÖR SENETLERİNDE DE ERİME SÜRÜYOR

Yurt dışı kaynaklı finansal aktörlerin elden çıkarma operasyonu sadece borsa hisseleriyle de sınırlı kalmadı. Küresel fon yöneticileri aynı izleme haftası içerisinde 134,5 milyon dolar tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satışı gerçekleştirirken, 0,5 milyon dolar değerinde Özel Sektör Tahvili (ÖST) çıkışı da yaparak pozisyonlarını küçülttü.

Böylelikle sıcak paranın Türkiye finansal sisteminden çıkış hareketi, resmi para otoritesinin raporlarında tüm çıplaklığıyla yer buldu.

RESMİ STOK RAKAMLARINDAKİ ÇELİŞKİLİ DEĞİŞİM

Merkez bankasının yayımladığı bültende, yabancıların elinde bulundurduğu toplam varlık stoklarının piyasa değerindeki genel seyir de rakamlarla detaylandırıldı. Yurt dışında yerleşik ortakların 22 Mayıs haftasında 41 milyar 532,6 milyon dolar olarak hesaplanan toplam hisse senedi stoku hacmi, gerçekleştirilen satışlara rağmen piyasadaki genel fiyat hareketlerinin etkisiyle 26 Mayıs haftasında 41 milyar 590,5 milyon dolar basamağına ulaştı.

Buna karşılık, aynı iki dönem kıyaslandığında yurt dışı yerleşiklerin elindeki DİBS stoku miktarı 14 milyar 515,6 milyon dolar seviyesinden 14 milyar 421,9 milyon dolara kadar geriledi. Küresel fonların portföyündeki ÖST stoku bakiyesi de yine aynı takvimsel aralıkta 1 milyar 545,8 milyon dolar düzeyinden 1 milyar 542,2 milyon dolar sınırına kadar geri çekilme kaydetti.