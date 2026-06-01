Xiaomi kan kaybederken Avrupa telefon pazarında hızla büyüyen bir marka var ki!

Avrupa akıllı telefon pazarında bir marka, segmentinde özellikle hızlı bir büyüme gösteriyor. Analistlerden alınan son verilere göre, bu markanın toplam satışları bu yılın ilk çeyreğinde %60 oranında arttı.

Omdia'nın açıkladığına göre, Avrupa akıllı telefon pazarı 2026 yılının ilk çeyreğinde %2 oranında büyüyerek 33 milyon adede ulaştı ve Honor, bölgedeki en hızlı büyüyen marka oldu.

TELEFON PAZARINDA KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ %60'LIK PATLAMA!

Samsung, 12,6 milyon adet satışla pazar liderliğini elde etti. Koreli şirket, pazarın %38'ini ele geçirdi; bu da bir önceki yıla göre %3'lük bir artışı temsil ediyor.

Apple, 8,8 milyon adet satış ve %26'lık pazar payıyla ikinci sırada yer aldı ve bu da bir önceki yıla göre %9'luk bir artışı temsil ediyor.

Xiaomi, 4,5 milyon adet sevkiyat ve %14'lük pazar payıyla Avrupa akıllı telefon pazarında üçüncü sırada yer alıyor. Ancak geçen yıla kıyasla satışları %15 azaldı.

Motorola dördüncü, Oppo ise beşinci sırada yer alıyor. Honor Avrupa pazarında altıncı sırada yer almasına rağmen, 2026 yılının ilk çeyreğinde en yüksek sevkiyat artışını gösteren firma oldu.

Honor, 2025 yılının ilk çeyreğine kıyasla Avrupa'daki akıllı telefon sevkiyatlarını %60'ın üzerinde artırdı. Bu büyüme, düşük fiyat segmentlerindeki ürün yelpazesinin sürekli genişlemesinden kaynaklanıyor.

Omdia, 2026 yılında Avrupa akıllı telefon pazarında %12'lik bir düşüş öngörüyor ve bu düşüşün büyük kısmının yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

