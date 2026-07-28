X Money kullanıma açıldı: Banka devri kapandı

Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk'ın sosyal medya platformu X, uzun süredir geliştirdiği ödeme ve finans hizmeti X Money'yi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sınırları içinde resmen kullanıma açtı. Şirket, bu yeni hizmetin ilk aşamada Premium ve Premium+ abonelerine kademeli biçimde açılacağını bildirdi. Daha evvel sınırlı sayıda kullanıcıyla beta testleri gerçekleştirilen sistem, 27 Temmuz tarihi itibarıyla seçilmiş kullanıcılara sunulmaya başlandı.

X ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ PARA TRANSFERİ

CNBC-e'nin haberine göre, bir dijital cüzdan yapısında tasarlanan X Money, tüketicilerin uygulamadan çıkış yapmadan birbirlerine tamamen ücretsiz ve limitsiz şekilde para göndermelerine imkan veriyor. Ayrıca sisteme katılan kullanıcılar maaşlarını doğrudan X Money hesaplarına yatırabilecek, banka havalesi işlemlerini gerçekleştirebilecek, posta yoluyla çek gönderebilecek ve fatura ödemelerini yapabilecek. Şirket cephesinden yapılan açıklamada, doğrudan maaş ödemelerinin normal banka takviminden iki gün önce hesaplara geçebileceği belirtildi.

YÜZDE 6 GETİRİ VE ABONELİK ŞARTLARI

X Money üzerinde tutulan bakiyeler için tüketicilere yıllık yüzde 6'ya varan bileşik getiri (APY) olanağı sunulacak. Bu kazanç sistemi abonelik türüne göre şu şekilde işleyecek:

Premium+ aboneleri herhangi bir şarta bağlı olmadan doğrudan yüzde 6 APY elde edebilecek.

Premium aboneleri standart olarak yüzde 4 getiri kazanacak.

Premium kullanıcıları, aylık periyotta en az 1.000 dolar tutarında doğrudan ödeme almaları koşuluyla getiri oranlarını yüzde 6 seviyesine yükseltebilecek. Şirket, belirlenen bu faiz oranlarının değişken olduğunu ve ileriki süreçte güncellenebileceğini ifade etti.

X CARD İLE NÜZDE 3 NAKİT İADE

Hizmet paketi dahilinde, kullanıcıların X platformundaki adını taşıyan metal bir Visa banka kartı (X Card) kullanıma sunuluyor. Bu kart ile yapılan ve şartları sağlayan harcamalarda yüzde 3 oranında nakit iade (cashback) kazanılabilecek.

Visa'nın kabul edildiği her noktada geçerli olacak X Card; Apple Wallet desteği sağlayacak ve yurt dışı harcamalarından ekstra işlem ücreti tahsil etmeyecek. Ek olarak şirket, dünya genelindeki ATM'lerden gerçekleştirilen para çekme işlemlerinden alınan kesintilerin, belli şartların sağlanması halinde tüketiciye geri ödeneceğini açıkladı.

KENDİSİ BANKA DEĞİL

Her ne kadar X Money bankacılık faaliyetlerine benzeyen hizmetler verse de, X firmasının kendine ait bir banka lisansı bulunmuyor. Bu sebeple kullanıcı bakiyeleri ABD merkezli Cross River Bank ve anlaşma sağlanan diğer bankalar bünyesinde tutulacak. Standart mevduat sigortası 250 bin dolar sınırı ile korunurken, "Cash Sweep" adı verilen sistem sayesinde belirli koşullar altında sigorta kapsamının 10 milyon dolara kadar genişletilebileceği aktarıldı.

'HER ŞEY UYGULAMASI' İÇİN KRİTİK ADIM

Söz konusu finansal sistem, Elon Musk'ın X'i sadece bir sosyal medya alanı olmaktan tamamen çıkarıp; alışveriş, mesajlaşma, video ve finans işlemlerini tek bir çatı altında toplayan devasa bir "her şey uygulamasına (everything app)" dönüştürme stratejisinin en kilit hamlesi olarak değerlendiriliyor.

Ödeme altyapısını kurabilmek adına şirket, 2025 yılında Visa ile iş birliği anlaşması imzalamıştı. X Money, Visa Direct altyapısını kullanarak banka kartlarından dijital cüzdanlara para aktarımına ve kullanıcılar arası anlık para transferlerine izin veriyor. Uygulama şu an için yalnızca 18 yaşını doldurmuş ve uygun kriterleri taşıyan ABD kullanıcılarının erişimine açılmış durumda.