WhatsApp'da ücretli dönem başladı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, dijital iletişim ekosisteminde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Ana şirket Meta Platforms, bir süredir belirli bölgelerde kapalı beta olarak test ettiği ücretli abonelik modelini küresel ölçekte resmen kullanıma sundu. "WhatsApp Plus" adı verilen bu yeni premium paket, kullanıcılara uygulamayı çok daha esnek ve kişisel bir şekilde deneyimleme şansı tanıyor.

Aylık sabit bir ücret karşılığında devreye giren bu sistem, uygulamanın yıllardır süregelen tamamen ücretsiz yapısında da radikal bir alternatif oluşturmuş oldu.

AYLIK 2,99 DOLARA PREMIUM ÖZELLİKLER

Uygulama içi satın alma ekranlarında görünmeye başlayan yeni üyelik sisteminin küresel fiyat tarifesi aylık 2,99 dolar (yaklaşık 100 TL) olarak belirlendi.

NORMAL KULLANANLAR İÇİN ŞARTLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Meta tarafından yapılan açıklamada, yeni hayata geçirilen bu abonelik modelinin WhatsApp’ın mevcut standart ücretsiz kullanım yapısını kesinlikle bozmadığı vurgulandı.

Uygulamanın normal sürümünü kullananlar hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan mesajlaşmaya, arama yapmaya ve mevcut tüm temel fonksiyonları ücretsiz olarak kullanmaya devam edecek; yeni paket yalnızca ek konfor ve görsellik isteyen kişilere hitap edecek.

TEMA DEĞİŞTİRME VE ÖZEL SİMGELER GELDİ

WhatsApp Plus paketini satın alarak premium üyeliğe geçiş yapan kullanıcıları birçok yeni görsel ve işlevsel ayrıcalık bekliyor. Paketin öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Gelişmiş Kişiselleştirme: Kullanıcılar artık uygulamanın genel arayüz rengini ve temasını diledikleri gibi değiştirebilecek, telefon ana ekranı için özel WhatsApp uygulama simgeleri seçebilecek.

Premium Çıkartmalar ve Sesler:

Yalnızca abonelerin erişebileceği özel tasarlanmış hareketli premium çıkartma paketleri ve özel premium zil sesleri uygulamaya dahil edilecek.

Sohbet Yönetimi: Yoğun kullanıcılar için sohbet listelerini daha kolay organize etme imkanı sunulacak. Aboneler, standart sürümdeki sınırlamaların üzerine çıkarak çok daha fazla sohbet penceresini listenin en üstüne sabitleyebilecek ve önemli konuşmaları öne çıkarabilecek.

META ABONELİK MODELİNİ TÜM PLATFORMLARA YAYIYOR

Teknoloji analistleri, WhatsApp Plus'ın özellikle uygulamayı gün içinde iş veya özel hayatı için çok aktif kullanan, standart arayüzden sıkılan kitleyi hedeflediğini belirtiyor.

Meta'nın bu hamlesi, şirketin gelir modellerini yalnızca reklam odaklı olmaktan çıkarıp düzenli abonelik gelirlerine kaydırma stratejisinin en büyük parçası olarak görülüyor. Şirkete yakın kaynaklar, WhatsApp Plus lansmanının hemen ardından Meta'nın önümüzdeki dönemde Instagram ve Facebook platformları için de benzer kapsamlı ve yeni ücretli abonelik paketlerini devreye sokmaya hazırlandığını aktardı.