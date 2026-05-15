WhatsApp ücretli mi oluyor? "WhatsApp Plus" hakkında çarpıcı iddialar!

Bazı Avrupa kaynaklı mecralarda WhatsApp Plus adıyla ücretli bir abonelik geleceği konuşuluyor. Ancak Meta'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kullanıcıların, özellikle 'Plus' adıyla sunulan üçüncü taraf yazılımlara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Peki, bu iddialar ne kadar gerçekçi ve bizi neler bekliyor?

"WHATSAPP PLUS" NEDİR? NELERİ DEĞİŞTİREBİLİR?

Sızan bilgilere göre, aylık 2,49 Euro olması beklenen bu abonelik paketi, mesajlaşma deneyimini kişiselleştirmek isteyenlere şu avantajları sunabilir:

Görsel Özgürlük: 18 farklı renk teması ve 14 yeni uygulama simgesi.

Daha Fazla Sabitleme: En üste sabitlenen sohbet sayısının 3’ten 20’ye çıkarılması.

Özel İçerikler: Abone olmayanların da görebileceği özel animasyonlu çıkartmalar ve 10 yeni zil sesi.

Burada çok önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor: WhatsApp’ın sahibi Meta’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yıllardır internette dolaşan ve "WhatsApp Plus" adını kullanan üçüncü taraf uygulamalar, kullanıcıların verilerini çalmak amacıyla tasarlanmış zararlı yazılımlardır. Eğer Meta böyle bir adım atarsa, bu muhtemelen uygulamanın kendi ayarlar bölümünde resmi bir güncellemeyle görünecektir.

ÜCRETSİZ ÖZELLİKLER DEVAM EDECEK

İddialara göre; mesaj gönderme, arama yapma ve uçtan uca şifreleme gibi temel özellikler her zaman olduğu gibi ücretsiz kalmaya devam edecek. Ücretli modelin, sadece daha fazla özelleştirme isteyen "profesyonel" kullanıcılara hitap etmesi bekleniyor.

Sonuç olarak: Teknoloji kulislerinde konuşulan bu 2,49 euroluk paket bir devrim mi yoksa sadece bir iddia mı, bunu zaman gösterecek. Ancak telefonunuza "WhatsApp Plus" adıyla dışarıdan bir dosya indirmeniz istenirse, kişisel verileriniz için bu tekliften uzak durmanızda fayda var!