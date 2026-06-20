WhatsApp için üyelik ücretleri belli oldu

Dünya genelinde en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gelişmiş sohbet yönetimi ve daha fazla kişiselleştirme seçenekleri sunan yeni "Plus" abonelik sistemini Türkiye'deki kullanıcıların hizmetine sundu.

Küresel pazarlarda aylık 2,99 dolar olarak ücretlendirilen bu yeni abonelik modeli için Türkiye'ye özel bir yerel fiyatlandırma politikası izlendiği belirtildi.

AYLIK ABONELİK BEDELİ 41,99 TL

Yapılan resmi bilgilendirmeye göre, WhatsApp Plus'ın Türkiye'deki kullanıcılar için geçerli aylık abonelik ücreti 41,99 TL olarak belirlendi.

Platform, kullanıcıların sistemi herhangi bir risk almadan deneyimleyebilmeleri amacıyla 30 günlük bir ücretsiz deneme süresi de veriyor. Bu süre zarfında kişiler sunulan tüm premium özellikleri test edebiliyor ve istedikleri zaman hiçbir ücret ödemeden abonelik işlemlerini iptal etme hakkına sahip bulunuyor.

PLUS'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

WhatsApp Plus sürümü, uygulamanın standart versiyonundan farklı olarak kullanıcılara daha geniş bir kişiselleştirme alanı yaratıyor. Yeni ücretli abonelik modelinin sunduğu yenilikler şu şekilde sıralanıyor:

En fazla 20 farklı sohbete kadar sabitleme işlemi yapılabiliyor.

Uygulamanın genel teması, arayüz renkleri ve ikon görünümü daha detaylı bir şekilde değiştirilebiliyor.

Sohbet listeleri için özel zil sesi, tema ve uyarı ayarları yapılabiliyor.