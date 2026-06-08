Wall Street'te çip hisseleri nefes aldı, Nasdaq yükseldi

ABD borsalarında haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların odağında teknoloji ve çip şirketleri yer aldı. Geçen hafta sert satış baskısıyla karşılaşan yarı iletken hisselerinde görülen toparlanma, özellikle Nasdaq endeksine destek verdi.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 düşüşle 50.786,01 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.405,73 puana yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq ise yüzde 0,86 değer kazanarak 25.929,66 puandan günü tamamladı.

Çip üreticilerinin hisselerinde dikkat çekici yükselişler yaşandı. Micron Technology hisseleri yaklaşık yüzde 10 değer kazanırken, Broadcom yüzde 3'e yakın, Nvidia ise yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

Öte yandan geliştirici konferansında yeni yazılım güncellemelerini tanıtan Apple'ın hisseleri yüzde 2 gerileyerek teknoloji sektöründeki yükselişi sınırlayan unsurlardan biri oldu.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından izlendi. Analistler, İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların durduğuna yönelik haberlerin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik görüşmelerin sürdüğüne ilişkin açıklamalarının, yatırımcıların risk algısını bir miktar rahatlattığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesinin yayımladığı mayıs ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 3,5'e geriledi.

Bu hafta ABD'nin mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in cuma günü gerçekleşecek halka arzı da takip edilecek.