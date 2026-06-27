Viral tarifler satışları patlattı! Marketlerde raflar boş kaldı

Sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte tarif videoları da sosyal medyada ilgi gören içeriklerden biri haline geldi. TikTok ve Instagram platformlarında öne çıkan makarna sosları, kahvaltı tarifleri gibi içerikler çökeleğe olan ilginin hızla artmasını sağladı.

RAFLAR BOŞ KALDI

Verilere göre 2025 yılında çökelek tüketimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi. TikTok ve Instagram gibi platformlarda paylaşılan tarif videolarının da etkisiyle artan talep süpermarketlerin ürün tedariği açısından sıkıntı yaşamasına neden oldu. Ürünlerin bu kadar hızlı tükenmesi sosyal medyanın tüketim üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.

TARİFLERİN ARANAN MALZEMESİ

Çeşitli platformlardaki tarif videolarının etkisi ile birkaç yıl önce İspanya’da bu kadar popüler olmayan çökelek artık tariflerin aranan malzemesi haline geldi. Ürün çok yönlü kullanıma elverişli olması sebebiyle hem tuzlu hem de tatlı tariflerde kullanılabiliyor.

YÜKSEK PROTEİN İÇERİYOR

Çökelekle yapılan en popüler tarifler arasında makarna sosları, tostlar ve salatalar yer alıyor. Yüksek protein içeriği nedeniyle diyet yapanlar tarafından da tercih ediliyor. Özellikle influencerlar tarafından sağlıklı beslenme trendlerinde de sıklıkla ön plana çıkıyor.