Veriler ortaya çıktı: İstanbullu en çok bu iki kırmızıyı tüketti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü, kentin haziran ayı içerisindeki meyve ve sebze tüketim istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan resmi verilere göre, megakentin haziran ayı boyunca en çok tükettiği ürünler karpuz ve domates olarak öne çıktı.

TONLARCA ÜRÜN GELDİ AMA FİYATLAR GERİLEMEDİ

Haziran ayında kentin iki yakasındaki dev hallerde yoğun bir ürün çeşitliliği sergilendi. Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde haziran ayı süresince 34'ü meyve, 47'si ise sebze olmak üzere toplamda 81 farklı ürün çeşidi işlem gördü. Anadolu Yakası'nda bulunan Ataşehir Meyve ve Sebze Hali'nde ise 32 meyve ve 45 sebze çeşidi olmak üzere toplam 77 farklı ürün tüketicilere sunulmak üzere satışa çıkarıldı.

269 BİN TON ÜRÜN NAKLEDİLDİ

Hacimsel olarak bakıldığında, Bayrampaşa'daki hale haziran ayında giriş yapan toplam 203 bin 892 ton gıda ürününün 79 bin 144 tonunu meyveler, 124 bin 748 tonunu ise sebzeler oluşturdu. Aynı dönemde Ataşehir'deki hale getirilen 65 bin 209 tonluk ürün hacminin 26 bin 382 tonu meyve gruplarından, 38 bin 827 tonu da sebze gruplarından meydana geldi. Böylelikle haziran ayında her iki hale toplamda 105 bin 526 ton meyve ve 163 bin 575 ton sebze olmak üzere 269 bin 101 ton ürün nakledildi.

EN ÇOK DOMATES VE KARPUZ TERCİH EDİLDİ

Toptancı hallerine getirilen yüz binlerce tonluk gıda stoğu arasından tüketicilerin haziranda en fazla satın aldığı meyve karpuz, sebze ise domates oldu. İki halin verileri birleştirildiğinde toplamda 23 bin 398 ton karpuz ve 43 bin 930 ton domates satışı gerçekleştirildi.

Meyve grubunda liderliği göğüsleyen karpuzun ardından en çok tercih edilen diğer ürünler sırasıyla 15 bin 744 tonla kiraz, 10 bin 28 tonla kayısı, 8 bin 275 tonla muz, 8 bin 233 tonla erik, 7 bin 894 tonla kavun, 6 bin 173 tonla limon, 5 bin 881 tonla nektarin, 4 bin 943 tonla şeftali ve 4 bin 805 tonla çilek oldu.

Sebze tarafında ise domatesi sırasıyla 20 bin 911 tonla salatalık, 16 bin 737 tonla biber, 15 bin 247 tonla patates, 9 bin 232 tonla kuru soğan, 8 bin 519 tonla patlıcan, 8 bin 245 tonla bezelye, 5 bin 100 tonla fasulye, 4 bin 711 tonla havuç ve 4 bin 305 tonla kabak takip etti.

DAHA TEZGAHA İNMEDEN CEP YAKAN HAL FİYATLARI

Açıklanan rakamlar, ürünlerin pazar veya market tezgahlarına gelmeden önceki toptan satış fiyatlarını içermesine rağmen oldukça yüksek seyretti. Haziran ayında halde bir kilogram karpuzun ortalama fiyatı 26,94 lira olurken; kiraz 142,50 lira, kayısı 58,13 lira, muz 73,29 lira, erik 81,63 lira, kavun 43,75 lira, limon 89,38 lira, nektarin 52,19 lira, şeftali 55,94 lira ve çilek 82,50 liradan toptancılara satıldı.

Yemeklerin vazgeçilmezi olan domatesin kilogramı toptancı halinde ortalama 51,41 liradan alıcı bulurken; salatalık 28,75 lira, biber 41,33 lira, patates 30,88 lira, kuru soğan 28,38 lira, patlıcan 35,32 lira, bezelye 38,13 lira, fasulye 81,41 lira, havuç 32,84 lira ve kabak 31,25 liradan işlem gördü.

REKOR 200 LİRAYLA İNCİRDE

Haziran ayı boyunca meyve ve sebze hallerinde işlem gören en pahalı gıda maddesi, kilogramı 200 liraya ulaşan incir oldu. Liderliği elinde tutan inciri 192,50 lirayla bamya, 186,56 lirayla siyah üzüm, 156,88 lirayla dut, 147,19 lirayla kuru sarımsak, 145 lirayla nar, 143,13 lirayla mantar, 142,50 lirayla kiraz, 139,38 lirayla beyaz üzüm ve 135,36 lirayla akça armut takip etti.