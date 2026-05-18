Veri açıklandı: Türkiye'de ekonomiye güven yok

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ortaklaşa yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçları üzerinden hesaplanan tüketici güven endeksi mayıs ayı verileri kamuoyuna sunuldu.

Resmi verilere göre, nisan ayında 85,5 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi, mayıs döneminde yüzde 0,3 oranında sınırlı bir yükseliş kaydederek 85,8 basamağına ulaştı. Ancak manşetteki bu mikro kıpırdanma, 100 puanlık güven sınırının halen altında. Söz konusu endeksin puan aralığı 0 ile 200 arasında. Eğer endeks 100 puanın altında ise ekonomiye güven negatif olurken, 100 puanın üzeri olumlu bir anlam ifade ediyor.

HALKIN BUGÜNKÜ CEP DURUMU REKOR SEVİYEDE GERİLEDİ

Manşet endeksteki sembolik artışın aksine, tüketicinin doğrudan doğruya mevcut cüzdan durumunu ve geçim şartlarını özetleyen en kritik alt endekste çöküş yaşandı. Mevcut dönem itibarıyla hanenin maddi durumu endeksi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 oranında gerileme kaydetti. Nisan ayında 71,8 olan bu endeks, halkın alım gücünün ne kadar daraldığını net bir biçimde ortaya koyarak 69,2 puana kadar yuvarlandı.

GELECEK BEKLENTİLERİNDE VE HARCAMA EĞİLİMİNDE SINIRLI DEĞİŞİM

Önümüzdeki 12 aylık sürece ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi, nisan ayında 87,5 iken mayıs ayında yüzde 0,5'lik marjinal bir artış yakalayarak 87,9 seviyesinde gerçekleşti. Benzer şekilde, geçen ay 78,3 olarak kayıtlara geçen gelecek 12 aylık dönemdeki genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise bu ay yüzde 3,9 oranında yukarı yönlü hareketle 81,4 olarak hesaplandı.

Milyonların gelecek bir yıllık süreçte dayanıklı tüketim mallarına (beyaz eşya, mobilya vb.) harcama yapma niyetini ölçen endeks ise nisan ayındaki 104,4'lük seviyesinden mayısta yüzde 0,04 gibi sembolik bir artışla 104,5'e yükseldi.