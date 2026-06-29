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Halk TV Ekonomi Vergi turnusol oldu: Avrupa ile Türkiye'nin farkı ortaya çıktı!

Vergi turnusol oldu: Avrupa ile Türkiye'nin farkı ortaya çıktı!

OECD istatistikleri çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı. Türkiye, Avrupa vergiyi yüksek gelirden ve servetten tahsil ederken; Türkiye’de vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 62’si, zengin-fakir ayrımı gözetmeyen KDV ve ÖTV gibi ‘dolaylı’ vergilerden oluştu.

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Vergi turnusol oldu: Avrupa ile Türkiye'nin farkı ortaya çıktı!

OECD istatistiklerine göre Türkiye, milli gelire oranla Avrupa'nın en az vergi toplayan ülkelerinden biri gibi görünse de sokağın gerçeği bu tablonun tam tersi.

OECD verileri, Türkiye'deki toplam vergi gelirlerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının, Avrupa ülkeleri ile OECD ortalamasının epey gerisinde kaldığını gösteriyor.

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Paylaşılan istatistiklerde Danimarka yüzde 45,2'lik oranla zirvede bulunurken, onu yüzde 43,5 ile Fransa ve yüzde 43,4 ile Avusturya izliyor. OECD genel ortalaması yüzde 34,1 seviyesinde seyrederken, Türkiye'nin toplam vergi yükü açısından sıralamanın alt kısımlarında konumlandığı ifade ediliyor.

"MESELE NE KADAR DEĞİL, KİMDEN VE NASIL ALINDIĞI"

Vergi turnusol oldu: Avrupa ile Türkiye'nin farkı ortaya çıktı! - Resim : 2

Türkiye gazetesinin aktardığı habere göre, Vergi Uzmanı Dr. Nedim Türkmen, Türkiye'de asıl problemin toplanan vergi miktarından ziyade tahsilat yönteminden kaynaklandığına dikkat çekti.

Gelişmiş ekonomilerde verginin ağırlıklı olarak servet ve gelir üzerinden alındığını belirten Türkmen, Türkiye'deki sistemin ise harcama aşamasında ödenen dolaylı vergilere dayandığını vurguladı.

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Konuyu değerlendiren Mali Müşavir Murat Bal da, toplanan vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 62'lik kısmının KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden meydana geldiğini hatırlattı.

Bu tür vergilerin zengin ile dar gelirli kitleler arasında hiçbir ayrım yapmadığını anlatan Bal, Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla toplamda daha az vergi toplamasına karşın, dar gelirli milyonların bu yükü günlük yaşamında çok daha şiddetli bir şekilde hissettiğinin altını çizdi.

DOLAYLI VERGİLERİN PAYI YÜZDE 66'DAN YÜZDE 62'YE İNDİ

Vergi turnusol oldu: Avrupa ile Türkiye'nin farkı ortaya çıktı! - Resim : 4

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuyla ilgili geçmişte yaptığı bir değerlendirmede, gelir politikalarında etkinliği ve adaleti önemsediklerini ifade etmişti.

Şimşek, toplam vergiler içerisinde dolaylı vergilerin aldığı payın yüzde 66 seviyesinden yüzde 62'ye düşürüldüğünü belirtmişti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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