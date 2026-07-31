Vergi kaçıran yandı! 5 katını ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

UYUMLU MÜKELLEFE TEMİNAT İNDİRİMİ

Yeni düzenleme kapsamında, teminat verilmesi gereken yılda sunulacak olan ve bir önceki yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi baz alınacak. Belirlenen şartları yerine getiren ve uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indirimi uygulamasından faydalanma hakkını elinde bulunduran mükellefler, teminatlarını beşte bir (1/5) oranında ödeyecek.

SAHTE BELGE KULLANANLARA 5 KAT TEMİNAT VE 30 GÜN SÜRE

Diğer taraftan, haklarında sahte ya da yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri bilerek kullanmak suçlamasıyla vergi inceleme raporu hazırlanan mükellefler için cezai yaptırımlar ağırlaştırıldı. Bu ihlalleri gerçekleştiren mükellefler, hazırlanan vergi inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına ulaştığı tarih ile kararın kesinleştiği süre zarfında hesaplanan tutarın beş katı oranında teminat vermekle yükümlü tutulacak.

İlgili raporların vergi dairesi kayıtlarına girmesinin ardından, söz konusu mükelleflere resmi bir yazı tebliğ edilecek ve kendilerinden eksik teminatlarını 30 günlük yasal süre içerisinde tamamlamaları istenecek.