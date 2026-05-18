'Varlık barışı yoksulla değil varlıklıyla barışıyor'

Yüksek faizler ve borçlar nedeniyle geçinemeyen vatandaştan “sabır” isteniyor. Aynı süreçte “varlık barışı” düzenlemesi TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Bu düzenleme, daha önce yedi kez çıkarılan varlık barışı uygulamalarına yenisinin eklenmesini öngörüyor.

EKONOMİST ÇANAKÇI’DAN ELEŞTİRİ

Ekonomist Onur Çanakçı, varlık barışı uygulamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Varlık barışı, varlıklıyla barışıyor; yoksullukla mücadele eden insanla barışmıyor. Çiftçiyle, köylüyle, kredi kartı borcu olan insanla barışmıyor.”

Sözcü'deki habere göre Çanakçı, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının 113 bin liraya ulaştığını belirterek, “Ülkenin yalnızca yüzde 16’sının geliri, giderlerini karşılıyor. Yüzde 84’ü geçinemediği için ya kredi kartı kullanıyor ya da bireysel kredi kullanıyor” dedi.

KREDİ KARTI BORÇLARI 6,3 TRİLYONU AŞTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 8 Mayıs haftasında vatandaşların bankalara olan kredi borcu 3,2 trilyon lirayı, kredi kartı borcu ise 3 trilyon lirayı aştı. Bankalara toplam borç 6 trilyon 299 milyar liraya ulaştı. Takipteki alacaklar 712 milyar lirayı geçti.

Yılın başından 8 Mayıs'a kadar geçen 128 günde vatandaşların kart borçlarına günde ortalama 5,6 milyar lira eklendi. Bu yılın başından bu yana bankalara olan borç yüzde 13, takipteki alacaklar ise yüzde 23,3 arttı. Yalnızca 4,5 ayda kart borçları 724 milyar lira, takipteki alacaklar 134 milyar lira yükseldi.

ESNAF BAŞKANI’NDAN UYARI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı borçlarına ilişkin şunları söyledi:

“Ülkemizde kredi kartı kullanan her iki kişiden biri mutlak borçlu. 2 milyon kişi yasal takipte, 323 milyar batık kredi var. Kredi kartı, temettü faizleri tavan taban şeklinde durdurulması lazım. Yoksa hiç kimse bu borcun altından kalkamıyor.”

TORBA YASADA YER ALAN DÜZENLEMELER

Tartışmalı “varlık barışı” düzenlemesini de içeren torba kanunla ihracatçı şirketlerin kurumlar vergisi oranı düşürülüyor. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere 20 yıl vergi muafiyeti sağlanıyor. Ayrıca, kayıt dışı varlıkların yüzde 5 oranında vergi ödenerek sisteme dahil edilmesi öngörülüyor.