Uzmandan çarpıcı yorum: Altın ufacık bahane arıyor, bulduğu an patlar

Küresel emtia piyasaları, Ortadoğu'da diplomatik barış görüşmeleri yürütülürken gelen yeni askeri hamlelerle dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'daki stratejik hedeflere yönelik düzenlediği son saldırıların ardından tırmanan petrol fiyatları ve buna bağlı olarak güçlenen küresel faiz artışı beklentileri, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Yaşanan jeopolitik şok dalgasıyla spot ons altın yüzde 0,85 oranında gerileyerek 4 bin 532 dolar seviyesine kadar çekildi. Kurban Bayramı arifesinde yarım gün işlem yapılan iç piyasada ise gram altın 26 Mayıs sabahı yüzde 0,42'lik sınırlı bir düşüşle 6 bin 888 lira seviyelerinden işlem gördü.

Ancak uzmanlar, küresel tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen altının bu seviyelerde güçlü bir savunma hattı kurmasının, bayram sonrası dönemde sert bir yukarı yönlü kırılmanın habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

PETROLDEKİ ARZ KORKUSU ENFLASYONU TETİKLİYOR

Piyasalardaki jeopolitik tansiyon, Katar'ın başkenti Doha'da diplomatik temasların sürdüğü saatlerde ABD güçlerinin güney İran'da mayın döşemeye çalışan botlar ile füze fırlatma noktalarını vurduğunu açıklamasıyla yeniden zirve yaptı.

Saldırıların tamamen savunma amaçlı olduğunu belirten Washington'ın bu hamlesi, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanma sürecinin ve dolayısıyla küresel petrol arz kesintilerinin uzayabileceği endişesini doğurarak Brent petrol fiyatlarını yüzde 2'nin üzerinde yukarı taşıdı.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, ABD ile İran arasında bir barış anlaşması şekillense bile, bölgedeki petrol üretim tesislerinde meydana gelen ağır fiziki tahribatın enerji akışının kısa sürede normale dönmesini engelleyeceğini ifade etti. Wong, piyasanın bu arz krizini fiyatlamaya başladığını ve bu durumun küresel enflasyonu tetikte tutarak merkez bankalarının faiz artırım ihtimallerini yüzde 56'nın üzerine çıkardığını belirtti.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ: KALICI TOPARLANMA YIL SONUNA DOĞRU

Dünya Altın Konseyi Baş Stratejisti John Reade ise değerli metallerde kalıcı ve istikrarlı bir yükseliş trendinin başlayabilmesi için, altının riskli varlıklarla olan mevcut korelasyonunun tamamen kırılması gerektiğini vurguladı. Bölgedeki askeri çatışmalar bugün sona erse bile küresel enerji dengesinin yeniden kurulmasının ciddi bir zaman alacağını ifade eden Reade, bu makroekonomik gecikme nedeniyle altının asıl kalıcı toparlanma şansının yılın son çeyreğine doğru çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Teknik tarafta analistler, spot altının aşağı yönlü baskının sürmesi halinde 4 bin 498 dolar desteğine kadar çekilebileceğini, bu seviyenin kırılması durumunda ise 4 bin 451 ila 4 bin 473 dolar bandının gündeme geleceğini not ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 574 dolar direncinin aşılması durumunda 4 bin 613 ila 4 bin 651 dolar bandı hedef konumu kalmaya devam ediyor.

"DÜŞMEYEN FİYAT YÜKSELECEK: BAYRAM SONRASINA DİKKAT"

Hürriyet'te yer alan habere göre yaşanan son döngüyü ve emtia piyasasındaki sıra dışı hareketleri değerlendiren Yatırımım Trader CEO’su Candaş Atalay ise gümüşün altına kıyasla 2.3 kat daha fazla performans gösterdiği kritik bir haftadan geçildiğine işaret etti.

ABD'nin her barış açıklamasıyla petrolün düştüğünü, dolar endeksinin gevşediğini ancak hemen ardından açıklamaların sahadaki askeri gerçeklerle uyuşmadığının görülmesiyle petrolün yeniden fırladığını belirten Atalay, altında ezber bozan bir sürecin başladığını savundu.

Kendinden bir faiz getirisi olmayan altın için en kötü senaryonun risksiz getiri sunan tahvil faizlerinin yükselmesi olduğunu hatırlatan uzman isim, bu kez artan tahvil faizlerine rağmen ons altının 4 bin 500 dolar sınırında güçlü bir tahkimat kurarak düşüşe direnmesinin çok büyük bir kırılma sinyali olduğunu vurguladı.

"EN UFAK BAHANE PATLAMA YAPACAK"

Yatırımcıların uzun vadeli faiz oranları yükselirken altının düşmeyi bırakıp bırakmadığını izlemesi gerektiğini söyleyen Atalay, bu durumun paranın servet koruma talebiyle altına yöneleceği anlamına geldiğini belirtti.

Altın için bu yıl yüksek petrol fiyatları, ertelenen faiz indirimleri, zayıf fon seyri ve Rusya'nın Ukrayna savaşı finansmanı için yaptığı yoğun satışlar gibi tüm olumsuz senaryoların zaten satın alındığını ve en kötüsünün geride kaldığını düşünen Candaş Atalay, tüm bu ağır baskılara rağmen düşmeyen fiyatın en ufak bir bahaneyle patlama yapacağını, artan tahvil faizlerine rağmen devam eden bu yatırımcı ilgisinin Kurban Bayramı sonrası dönem için sert bir ralli hazırlığı olarak okunması gerektiğini sözlerine ekledi.

* Yatırım tavsiyesi değildir.