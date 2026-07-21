Uzman uyardı: Altın taban arıyor, bulursa tırmanış başlayacak

Küresel finans piyasaları ABD ile İran arasındaki askeri ve diplomatik gelişmelere odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına dair öngörüler şekillenirken, değerli metallerden altın 4.000 dolar kritik eşiğini geride bırakarak yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

ABD ve İran hattındaki gerginliği hafifletme maksatlı diplomatik çabalar, petrolden kaynaklanan enflasyon risklerini ve buna bağlı olarak Fed'in faiz kararlarını doğrudan etkiliyor.

ILYA SPIVAK: ALTIN TABAN ARAYIŞINDA

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altın piyasasındaki son tabloyu değerlendirirken şu ifadeleri kaydetti:

"Altın, 4.000 dolar seviyesi civarında bir taban oluşturmaya ve buradan itibaren yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalamaya çalışıyor gibi görünüyor. Ortadoğu'dan gelen manşetlerin piyasa üzerinde bir miktar etkisi olsa da yatırımcılar bu gelişmeleri giderek daha yüzeysel bir şekilde takip ediyor."

PETROL PİYASASINDA MÜZAKERE BEKLEYİŞİ

Haftanın ikinci gününde petrol fiyatlarında sınırlı bir gevşeme kaydedildi. Piyasalar bir taraftan Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk girişimlerini izlerken, diğer taraftan tarafların karşılıklı saldırılarını ve Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehditlerini değerlendiriyor.

10 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ MASADA

Husiler tarafından yapılan abluka açıklaması; Washington ve Tahran yönetimlerinin, geçtiğimiz ay sağlanan ancak kırılgan yapısını koruyan geçici mutabakatı kurtarmak amacıyla yeniden diplomasi masasına dönmek istediği bir döneme denk geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, Pazartesi günü Reuters'a yaptığı değerlendirmede; Tahran'ın sıcak çatışmayı bitirecek kalıcı bir anlaşmaya zemin hazırlaması adına arabulucu taraflardan 10 günlük bir ateşkes önerisi aldığını ifade etti.

FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ VE ALTINA ETKİSİ

Bölgede son dönemde tırmanan gerginlik, Pazartesi günü petrol fiyatlarını son bir ayın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Bu tablo, ekonomi politikalarını yöneten yetkililer arasında kalıcı hale gelen enflasyonla mücadele etmek adına faiz oranlarının yeniden yükseltilmesi gerekebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bilindiği üzere, yüksek faiz oranları herhangi bir faiz getirisi sunmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırıcı bir unsur olarak öne çıkıyor.

PİYASALARIN FED BEKLENTİSİNDE EYLÜL DETAYI

Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılsa da vadeli işlem piyasalarında farklı bir senaryo fiyatlanıyor. CME FedWatch göstergesine göre, piyasa oyuncuları şu anda Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığını yüzde 64 seviyesinde fiyatlandırıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altında gözlenen tırmanış diğer değerli metallerin fiyatlarına da yansıdı:

Spot Gümüş: Yüzde 2,2 artış göstererek ons başına 57,67 dolara tırmandı.

Platin : Yüzde 0,8 değer artışıyla 1.607,20 dolara çıktı.

Paladyum : Yüzde 0,8 oranında prim yaparak 1.263,73 dolar seviyesine ulaştı.