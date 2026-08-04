Uygun fiyatlı ilacı saklamış! Rekabet Kurumu 24 milyon TL ceza kesti

Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarında faaliyet gösteren Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurul, şirketin pazardaki hakim konumunu kötüye kullanarak dışlayıcı ve sömürücü politikalar yürüttüğüne hükmetti. Yürütülen uzlaşma süreci neticesinde söz konusu ilaç şirketine yaklaşık 24 milyon Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulandı.

UYGUN FİYATLI İLACA ERİŞİM BİLİNÇLİ OLARAK ENGELLENDİ

Rekabet Kurumu'nun resmi internet portalı üzerinden paylaştığı bilgilendirme metninde, soruşturmanın temel hedefinin kamu kaynaklarını güvence altına almak ve tüketicilerin tıbbi ürünlere rekabetçi şartlar altında ulaşmasını sağlamak olduğu belirtildi.

Yapılan kapsamlı incelemelerde, Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avigem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin oluşturduğu ekonomik bütünlüğün piyasaya sunduğu iki farklı burun spreyine yönelik dağıtım stratejileri mercek altına alındı. Formülleri ve içerikleri birebir aynı olan bu iki ilaçtan birinin piyasaya yeterli miktarda sunulmadığı tespit edildi.

Kurumun açıklamasında, söz konusu fırsatçılığa dair şu ifadelere yer verildi: "İçeriği ve formülü aynı iki ilaçtan, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha yüksek iskonto uygulanan ürünün pazar payının yüzde 1'in altında tutulduğu belirlendi. Bu yöntem, tüketicilerin uygun fiyatlı ürüne erişimini kısıtladı."

RUHSAT İPTALİ VE SGK KAPSAMINDAN ÇIKARMA KARARI

İlaç şirketi tarafından uygulanan bu stratejinin, çift etkin maddeli burun spreyleri kategorisinde rakiplerin pazara girişini engellediği ve doğrudan kamu zararı yarattığı anlaşıldı.

Rekabet Kurumu, kesilen idari para cezası ve sürecin sonlanmasına ilişkin şu resmi açıklamayı kaydetti: "Rekabet Kurumu, dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla, hakim durumunu kötüye kullanan Avixa'ya, uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira para cezası verdi. İlgili Avixa ürününün ruhsatının askıya alınması ve iptali ile ürünün Sosyal Güvenlik Kurumuna geri ödeme kapsamından çıkarılmasına yönelik taahhütler kabul edilerek soruşturma sonlandırıldı."