Uygun fiyatıyla iz bırakan efsane geri dönüyor: Ancak sadece 150 kişinin garajına girebilecek!

Ford'un en bilinen ve iz bırakan spor modellerinden biri yeniden hayata dönüyor. Ancak bu yeni versiyon, sportif Ford modellerinin altın çağında birçok sürüş tutkununun hayalini kurduğu o "uygun fiyatlı" otomobillerle artık pek bir ilgisi olmayan, teknik açıdan tamamen yeni bir tasarım.

Projenin arkasındaki isim olan Boreham, bu aracı restore edilmiş klasik bir otomobil (restomod) olarak değil, bir "continuumodo" olarak tanımlıyor. Yani bu araç, sıfırdan restore edilmiş eski bir klasik değil; doğrudan orijinal modelden ilham alınarak, sıfırdan ve modern standartlarla üretilmiş yepyeni bir mühendislik harikası.

En Büyük Şok: Dudak Uçuklatan Fiyatı ve Sınırlı Üretim

Otomobil dünyasındaki asıl şok edici detay ise aracın fiyat etiketi. Yeni Escort RS'in başlangıç fiyatı vergiler ve ek ücretler hariç 295.000 £ olarak belirlendi. İngiltere'deki vergiler dahil edildiğinde ise bu rakam 354.000 £'a ulaşıyor. Bu tutar, güncel döviz kuruyla vergi hariç yaklaşık 350.000 €'ya, İngiltere vergileri dahil edildiğinde ise yaklaşık 420.000 €'ya denk geliyor.

Dünya genelinde sadece 150 adet üretilecek olan bu özel model, isteğe göre sol veya sağ direksiyonlu olarak satın alınabilecek. Bu astronomik fiyatı ödeyen alıcılar, yalnızca modern detaylarla süslenmiş retro bir gövdeye değil, aynı zamanda sadece 895 kilogram ağırlığında, son derece hafif bir mühendislik harikasına sahip olacaklar.

10.000 Devir Çeviren Safkan Atmosferik Motor

Aracın en çekici versiyonu, 10.000 devir/dakika (dd) limitine sahip, "Ten-K" adı verilen atmosferik 2,2 litrelik dört silindirli bir motorla donatıldı. Bu motor, 326 beygir güç ve 210 Nm tork üretiyor. Elde edilen bu yüksek güç, beş vitesli manuel bir şanzıman aracılığıyla doğrudan arka tekerleklere iletiliyor.

Otomobilde sürücüyü kurtaracak veya ona müdahale edecek hiçbir elektronik sistem bulunmuyor. Boreham henüz resmi performans rakamlarını (0-100 hızlanması vb.) açıklamadı; ancak aracın güç-ağırlık oranı, bu Escort'un pistlerde ve yollarda son derece hızlı olacağını açıkça gösteriyor. Daha da önemlisi, bu konsept tamamen analog bir felsefeye sahip: Araçta hidrolik direksiyon, ABS ve çekiş kontrol sistemi (TCS) gibi modern hiçbir yardımcı yer almıyor.

Başka bir deyişle karşımızdaki araç, sadece eski görünen retro bir oyuncak değil; sürücüden gerçek sürüş becerisi, mekanik bilgi ve yüksek konsantrasyon talep eden safkan bir makine. Boreham, müşterilerine alternatif olarak Escort'un şanlı yarış geçmişinden iyi bilinen, yenilenmiş bir Twin Cam motorlu versiyonu da sunuyor. Bu alternatif seçenekte motor hacmi 1558 santimetreküpten 1845 santimetreküpe çıkarılmış ve orijinal iki Weber karbüratör yerine modern bir yakıt enjeksiyon sistemi entegre edilmiş. Sonuç olarak, kısa vites oranlarına sahip orijinal dört vitesli şanzımanla kombine edilen bu motor, 182 beygir güç üretiyor.

Dijital Mühendislik ve Eski Jaguar Tasarımcısının Dokunuşu

Aracın gövdesi, Ford'un Gelişmiş Araç Operasyonları Bölümü'nün (AVO) 1975 yılında Avellino fabrikası kapanmadan önce banttan indirdiği ikonik iki kapılı Escort RS modeli baz alınarak, dijital ortamda yeniden oluşturuldu. Boreham, bu dijital kalıbı temel alarak gövdeyi burulmalara karşı daha da güçlendirdi, çamurlukları genişletti ve araç için alüminyum ile titanyum alaşımlı yepyeni bir arka aks geliştirdi.

Otomobilin tasarımı, geçmişte tportal'ın da yazdığı gibi, daha önce XE SV Project 8 dahil olmak üzere efsanevi SVR modellerine imza atan eski bir Jaguar tasarımcısı olan Wayne Burgess’in ellerinden çıktı. Yeni Escort RS, orijinal modelin ikonik silüetini ve ruhunu tamamen koruyor. Ancak görsel olarak, dönem yarış arabalarının farlarına kırılmayı önlemek için yapıştırılan koruyucu şeritleri andıran özel bir desene sahip modern LED farlar gibi çağdaş dokunuşları da bünyesinde barındırıyor.

Bir Dönemin "Halk Kahramanı" Artık Milyonerlerin Koleksiyon Parçası

Bu otomobil otomotiv piyasasını kökten değiştirmeyecek ya da caddelerde her gün karşılaşabileceğimiz bir araç olmayacak. Ama projeyi asıl ilginç ve değerli kılan şey tam olarak bu: Elektrikli araçların, devasa dijital ekranların ve bataryalar yüzünden giderek ağırlaşan otomobillerin egemen olduğu modern çağda; Boreham küçük, hafif, gürültülü ve son derece mekanik bir Escort'u yeniden yollara çıkarıyor. Tek fark; bir dönemin efsanevi "halk tipi spor otomobili" ikonunun, artık sadece çok zengin alıcıların ulaşabileceği ultra lüks bir koleksiyon parçasına dönüşmüş olması.