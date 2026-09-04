Ünlü stratejistten çarpıcı analiz: Altın fiyatlarında dengeleri değiştiren 2 yeni unsur

Financial Times gazetesine değerlendirmelerde bulunan UBS Baş Stratejisti Bhanu Baweja, altının rotasına ilişkin çarpıcı analizlerde bulundu.

Uluslararası finans kuruluşlarından UBS'in Baş Stratejisti Bhanu Baweja, Financial Times'a kaleme aldığı analizde altının küresel ekonomideki konumunu ve yükselişini destekleyen yapısal unsurları detaylandırdı.

Baweja, kıymetli madenin son yıllardaki seyrinin sadece geleneksel reel faiz oranlarıyla açıklanamayacağını vurgulayarak yeni dinamikleri kamuoyuyla paylaştı.

ALTIN VE REEL FAİZ İLİŞKİSİ NASIL KOPTU?

Baweja, altının modern dönemindeki üç büyük boğa piyasasından sonuncusunun 2018 yılında başladığını ve bu dönemde yıllık bazda yaklaşık yüzde 19 getiri sağladığını belirtti. İlk boğa piyasası 1971-1980 döneminde yaşanmış ve sekiz buçuk yıl boyunca yıllık yüzde 46'lık kazançlar elde edilmişti. İkinci boğa piyasası ise 1999-2011 arasında gerçekleşerek yıllık yaklaşık yüzde 18 getiri sunmuştu.

Mevcut yükselişin başlangıcında reel faizlerdeki düşüş ve Covid dönemindeki parasal genişleme etkili olurken, süreç içinde piyasa dinamikleri değişti. Bu yüzyılın ilk 20 yılında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) reel faizlerindeki yüzde 1'lik değişim altın fiyatlarında ters yönde yaklaşık yüzde 14'lük hareketle örtüşüyordu. Ancak bu ilişki, Şubat 2022'de Rusya'nın döviz rezervlerinin Batılı hükümetler tarafından dondurulmasıyla tarihe karıştı.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN TERCİHİ TAVAN YAPTI

Rezervlerin dondurulması sonrasında küresel rezerv ve varlık yöneticilerinin, devlet tahvillerinde tutulan varlıkların erişilemez hale gelme riskini yeniden masaya yatırdığını ifade eden Baweja, bu süreçte altının en güvenli liman olarak öne çıktığını kaydetti. Gelişmekte olan piyasa merkez bankaları ve devlet fonlarının rezervlerindeki altının payı 2022'de yüzde 5-7 arasındayken bugün yüzde 11'e tırmandı. Buna karşın bu oran, gelişmiş piyasa emsallerindeki yüzde 26'lık seviyenin hala altında bulunuyor.

Altın ile reel getiriler arasındaki ilişkinin koptuğunu örnekleyen veriler arasında, Mart 2022 ile Ekim 2023 arasında ABD'nin 5 yıllık reel getirilerinin 4 puanın üzerinde artması yer alıyor.

Tarihsel ilişkilere göre bu dönemde altının yaklaşık yüzde 55 gerilemesi beklenirken, bunun aksine altın yüzde 7 değer kazandı. Sonraki iki yılda ise reel getiriler 1 puandan az düşmesine rağmen altın yüzde 110 oranında patlama yaptı. Baweja'ya göre altın artık düşen reel getirilere karşı çok daha duyarlı, yükselen reel getirilere ise çok daha az duyarlı bir konuma geldi. Bu durum, ons başına 2.500 dolardan itibaren altının aşırı değerli olduğunu öne süren mevcut adil değer modellerinin büyük bölümünü geçersiz kıldı.

ALTIN DAHA GÜÇLÜ BİR ÇEŞİTLENDİRME ARACI OLDU

Mevcut modellerin yakalayamadığı ilk faktörün pozitif tahvil-hisse senedi korelasyonu olduğunu belirten Baweja, son 5 yılın enflasyonist sürecinde tahvillerin hisse senedi riskine karşı korunmada başarısız olduğunu, altının ise hisse senedi ağırlıklı portföylerde çok daha güçlü bir çeşitlendirme aracı haline geldiğini aktardı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre bireysel ve kurumsal yatırımcıların finansal varlıklarının yalnızca yüzde 3'ü altında bulunuyor ve Baweja bu oranın artması için geniş bir alan bulunduğunu vurguluyor.

Enflasyon ve enflasyon oynaklığının düşmesi halinde tahvil-hisse senedi korelasyonunun yeniden negatife dönebileceğini ve yatırımcıların çeşitlendirme amacıyla gelir getirmeyen altın yerine yeniden tahvillere yönelebileceğini belirten Baweja, henüz bu noktaya gelinmediğinin altını çizdi.

ABD MALİYESİNE GÜVEN KAYBI

Altın fiyatları açısından ikinci ve daha yapısal faktörün ABD kamu maliyesine duyulan güvenin kademeli olarak azalması olduğunu söyleyen Baweja, bu durumun yatırımcıların kısa vadeli borçlar yerine uzun vadeli tahvilleri elde tutmak için talep ettiği ek getiri olan vade primi üzerinden takip edildiğini belirtti.

ABD kamu borcunun 32 trilyon dolara ulaştığını ve önümüzdeki 10 yılda da benzer hızda artmasının muhtemel olduğunu kaydeden Baweja, tam istihdam koşullarında GSYH'nin yüzde 6'sı seviyesinde mali açık veren bir ekonomide uzun vadeli tahvil getirilerinin nasıl kontrol altında tutulacağının kritik bir soru olduğunu ifade etti.

Fed'in uzun vadede politika faizlerini agresif biçimde düşürmeye ikna edilmesinin bir olasılık olduğunu belirten Baweja, faizlerin piyasaların beklediği iki faiz artırımı doğrultusunda önce bir miktar yükselmesi gerekse bile düşük reel faizler ve yüksek vade primlerinin altını desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

ABD'de mali baskıların para politikasını şekillendirdiği "mali hakimiyet"in ilk işaretlerinin belirdiğini aktaran Baweja, benzer bir sürecin uzun süredir Japonya'da gözlemlendiğini ve ülkenin para biriminin bunun bedelini ağır ödediğini, ayrıca Fransa, İtalya ve Çin'in de mali görünümlerinin istikrarsız olduğunu belirtti.

İsviçre, Avustralya ve Kanada gibi daha yüksek kredi notuna sahip ülkelerin para birimlerine mütevazı ancak sistematik bir prim uygulanmaya başlandığını söyleyen Baweja, ancak bu temanın altın kadar belirgin ve yatırım yapılabilir bir alanda bulunmadığını sözlerine ekledi.