Ünlü otomobil fabrikası İsrail'in demir kubbesi için parçalar üretecekmiş!

T-Roc Cabriolet modelinin üretiminin önümüzdeki yıl sona erecek olması nedeniyle tesisi kapatmaya alternatif arayan Volkswagen (VW), İsrailli savunma şirketi ile masaya oturdu. Daha önce VW'deki Katarlı ortakların muhalefeti nedeniyle askıya alınan anlaşma için görüşmeler yeniden başladı.

İsrailli Rafael şirketi ile Volkswagen arasında, Alman otomobil üreticisinin Osnabrück fabrikasında Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemi için ekipman üretilmesini kapsayan olası ortaklık planı, Katarlı hissedarın itirazları nedeniyle durma noktasına gelmişti. Ancak Bloomberg’in haberine göre Volkswagen, Aşağı Saksonya eyaleti ve Rafael; otomotiv devinin İsrail devlet savunma şirketiyle doğrudan bir sanayi ortaklığına girmesine gerek kalmadan projenin ilerlemesini sağlayacak formül üzerinde çalışıyor.

GÖRÜŞMELERDE SON DURUM VE ÜRETİM DETAYLARI

Görüşmelere yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, tarafların önümüzdeki haftalarda nihai bir anlaşmaya varması bekleniyor. Planın merkezinde, Volkswagen’in T-Roc Cabriolet üretiminin önümüzdeki yıl sonlanacağı Osnabrück tesisinin geleceği yer alıyor.

Değerlendirilmekte olan taslağa göre tesis, Rafael’in Demir Kubbe sistemi için gerekli destekleyici ekipmanların imalatında kullanılacak. Üretilecek ekipmanlar arasında:

Füze ve fırlatma rampalarını taşımak için tasarlanmış ağır kamyonlar,

Sistem için gerekli jeneratörler ve lojistik destek bileşenleri yer alıyor.

KATAR ENGELİNİ AŞACAK FORMÜL: EYALET DEVREYE GİRİYOR

Son gelişmeler, iş birliğinin tıkandığı geçen aya kıyasla önemli bir stratejik değişime işaret ediyor. Volkswagen, boşa çıkacak fabrikalarını değerlendirmek amacıyla tesisi savunma sanayisine açmak istiyordu. Ancak bu hamle, şirket hisselerinin %10,4'üne ve oy haklarının %17'sine sahip olan Katar Yatırım Otoritesi'nin (QIA) muhalefetiyle karşılaşmıştı.

Şu anda masada olan çözüm planına göre:

Volkswagen, Osnabrück tesisinin belirli kısımlarını Aşağı Saksonya eyaletine devredecek. Eyalet yönetimi, ardından Rafael şirketi ile doğrudan bir ortak girişim (Joint Venture) kuracak.

Bu yapı sayesinde Alman devleti projeye doğrudan katılım sağlarken, Volkswagen ile Rafael arasında doğrudan bir ticari bağ kurulmasının önüne geçilecek ve Katar tarafının dile getirdiği siyasi endişeler giderilmiş olacak.

TARAFLARIN AÇIKLAMALARI

Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies’in sözcüsü, eyalet yönetiminin Osnabrück tesisi için gelecekteki potansiyel bir sanayi çözümüne nasıl katkı sağlayabileceğini titizlikle incelediğini belirtti.

Bloomberg'in haberine göre; Rafael ve Volkswagen konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Katar Yatırım Otoritesi ise yorum taleplerine yanıt vermedi.

Avrupa hükümetlerinin askeri harcamalarını artırdığı ve hava savunma sistemlerine olan talebin tavan yaptığı bir dönemde gelen bu teklif, zor durumdaki otomobil fabrikasının bir bölümünü savunma sanayisine dönüştürerek tesisin kapanmasını engellemek adına kritik bir fırsat sunuyor.