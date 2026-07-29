Ünlü marketin 40 liralık ekmeklerinde çıktı, tepki çığ gibi büyüdü

Türkiye'nin büyük zincir marketlerinden birinde kaydedildiği bildirilen bir fotoğraf, gıda güvenliğine ilişkin soru işaretlerini tekrar kamuoyunun gündemine taşıdı. Bir tüketicinin çektiği karelerde, doğrudan satış rafında yer alan paketli ekmeklerin bazılarında siyaha ve yeşile çalan küf tabakalarının oluştuğu görüldü.

FİYAT ETİKETİYLE BİRLİKTE RAFTA KALDI

Kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflarda küflenmiş durumdaki ekmeklerin, diğer ürünlerle yan yana satış rafında bulunmaya devam ettiği ve hemen önlerinde fiyat etiketlerinin yer aldığı tespit edildi. Söz konusu karelerin sosyal medya mecralarında yayılmasının akabinde; marketlerdeki raf denetimlerinin ve son kullanma tarihi kontrollerinin yeterli seviyede olup olmadığı hususu yeniden tartışmaya açıldı.

TEPKİ ÇEKTİ "RAFLARI KONTROL EDEN YOK MU?"

Fotoğrafı çekerek internette paylaşan tüketici, "Hiç mi rafları kontrol eden yok? Hiç mi denetleyen yok?" diyerek tepkisini dile getirdi. Paylaşımın kısa bir süre zarfında geniş kitlelere ulaşmasıyla birlikte çok sayıda kişi de benzer ihmallerin tekrarlanmaması adına marketlerde gıda maddelerinin daha sıkı ve düzenli denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından tüketici dernekleri ve sosyal medya kullanıcıları yaşanan tabloya sert tepki gösterdi.

Bariz şekilde bozulduğu anlaşılan ekmeklerin tüketiciye sunulmaya devam etmesinin gıda güvenliği ve toplum sağlığı açısından büyük tehdit oluşturduğu yönünde çok sayıda değerlendirme yapıldı.