Ünlü markalar da listede: Lastik devlerine milyarlarca lira ceza!

Türkiye genelinde araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren kritik bir pazar denetimi tamamlandı. Rekabet Kurulu otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren çok sayıda firmaya, rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 Türk Lirası (TL) idari para cezası uyguladı.

Rekabet Kurumunun internet platformu üzerinden yayımlanan resmi duyuruya göre, lastik piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini çiğnedikleri iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturma dosyasında nihai karara varıldı.

Soruşturma sürecinde masaya yatırılan yasal ihlal iddiaları şu şekilde sıralandı:

Rakipler arasında fiyat hareketlerine yönelik ortak ve uyumlu eylemlerde bulunulması,

Rekabete hassas ticari bilgi paylaşımlarının yapılması,

Bayilerin nihai yeniden satış fiyatlarının üreticiler tarafından zorunlu olarak belirlenmesi,

Bayilere yönelik ticari bölge ve müşteri kısıtlamaları getirilmesi,

Bayiler arasında ayrımcılık yapılması ve rekabet etmeme yükümlülüğü dayatılması,

İş gücü piyasasına yönelik rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi ve şirketler arası çalışan ayartmama anlaşmalarının yapılması.

YEDİ FİRMA SUÇUNU KABUL EDİP UZLAŞMAYA GİTTİ

Resmi açıklamada, yasal soruşturma süreçleri devam ederken Abdulkadir Özcan Otomotiv Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ (Petlas), Üstündağ Lastik İthalat ve Ticaret AŞ, Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Prolas Otomotiv Nakliyat Hırdavat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Özcanlar Lastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Motorlu Araçlar ve Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti ve Abdullah Özdoğan Ticaret Otomotiv Petrol İnşaat Makina Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti firmalarının idareye uzlaşma başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Yürütülen uzlaşma görüşmelerinin neticesinde, bahse konu bu 7 şirketin rekabete hassas bilgi değişimlerine taraf olduklarını ve yasal mevzuatı ihlal ettiklerini kabul etmesiyle, kendilerine para cezası uygulanarak soruşturmanın bu firmalar yönünden uzlaşma usulüyle erken sonlandırılması kararlaştırıldı.

CEZA ALAN FİRMALAR

Yasal tahkikatın nihai etabında ise Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret, Otomotiv Lastikleri Tevzi, Goodyear Lastikleri Türk, Hankook Lastikleri, Michelin Lastikleri Ticaret, Pirelli Otomobil Lastikleri, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler firmalarına idari para cezası kesilmesi karara bağlandı.

Açıklamada yer alan diğer teknik detaylara göre; Aydın Lastik Satış ve Servis Hizmetleri Ltd. Şti ile Modül Lastik Otomotiv Ticaret AŞ firmalarına nakdi ceza kesilirken; Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti ve Gürlas Oto Lastik Sanayi Ticaret Ltd. Şti firmaları hakkında saptanan yasal ihlaller, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde yasal zaman aşımı süresini doldurduğu için bu iki firmaya idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi.

Kurulun ceza döküm tablosuna göre, saptanan piyasa ihlalleri sebebiyle firmalara; uzlaşma formülü neticesinde 497 milyon 91 bin 986 TL, soruşturmanın tamamlama süreci neticesinde ise 3 milyar 136 milyon 843 bin 185 TL olmak üzere toplamda 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 TL idari para cezası kesildi.

Diğer taraftan Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret ile Hankook Lastikleri hakkında ceza uygulanmasına yer olmadığına karar verilirken; Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği hükümleri kapsamında grup muafiyeti imkanından faydalandırılması uygun görüldü.

BAYİ KANALLARI ÜZERİNDEN GİZLİ BİLGİ PAYLAŞIMINA SIKI SINIRLAMA

Piyasadaki fiyat hareketlerine dönük yürütülen ortak hareket etme eylemlerinde etkin rol oynadığı tespit edilen "bayiler arası dolaylı bilgi değişimi" mekanizmasını tamamen engellemek amacıyla yeni yaptırım ve taahhütler devreye sokuldu. Türkiye'deki lastik yenileme pazarında rekabetin yeniden kurulması ve ihlallerin tekrar etmemesi için soruşturmaya taraf üretici ve sağlayıcı holdinglere şu teknik zorunluluklar getirildi:

Her bir bayiyi sistemde ayırt edecek bağımsız bir kodlama altyapısı kurulacak. Bayilere tebliğ edilecek fiyat listeleri ve fiyata ilişkin tüm duyurularda ayırt edici, görünür ve sayfaya yayılarak birden fazla olacak şekilde filigran yöntemi kullanılacak.

Söz konusu fiyat listesi duyurularının birden fazla bayiye veya tüm bayilere toplu mesaj/posta olarak gönderilmesi yöntemine tamamen son verilecek.

Fiyat bildirimleri, sadece her bir bayinin kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabildiği, üretici ile bayi arasındaki ticari işlemlerin yürütüldüğü arayüz/portal kanalı üzerinden birebir şekilde aktarılacak. Bu resmi portal haricinde sözlü ya da yazılı hiçbir iletişim yöntemi kullanılmayacak. Dijital altyapıya sahip olmayan şirketler bu portalı ivedilikle oluşturacak.

Bayilerin ileri tarihli ya da geleceğe yönelik fiyat planlamalarını ve fiyatı oluşturan gizli unsurları rakip üretici firmalara veya onların bayilerine sızdırmasının önüne geçilecek.