Ünlü markada 'sahte manuel' rüzgarları esiyor! Debriyajı var ama şanzımanı sahte!

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Gerçekçi Bir Simülasyon: Stop Eden Dijital Motor

Ferrari, bu sistemin ucuz bir simülatör hissi yaratmadığının altını çiziyor. Vites kolu mekanizması, sürücüye gerçek bir mekanik direnç ve geçiş hissiyatı sunabilmek için yaklaşık 3,5 kg ağırlığında tasarlandı.

Akıllı Koruma ve Gerçekçilik: Sürücü debriyaja basmadan vites değiştirmeye kalkarsa veya motoru patlatacak bir vitese geçmeye çalışırsa kol mekanik olarak kilitleniyor. Hatta debriyaj pedalı da sadece süs değil; sürücü kötü bir kalkış yaparsa araç stop edebiliyor (motoru durdurabiliyor). Ayrıca kabin içinde o nostaljik "tık-tık" vites geçiş sesleri duyulsun diye özel bir akustik tasarım yapılmış.