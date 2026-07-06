Ünlü markada 'sahte manuel' rüzgarları esiyor! Debriyajı var ama şanzımanı sahte!
Otomotiv dünyasında nostalji rüzgarları esiyor ama bu kez arkasında büyük bir dijital illüzyon var. Ferrari, yıllar sonra manuel şanzımanı geri getirdiğini açıkladı; ancak bir şartla: Bu şanzımanın mekanik olarak gerçeklikle hiçbir bağı yok!
Dijital Bir İllüzyon: Ferrari’den Elektronik Manuel Devrimi
Ferrari, otomobil tutkunlarının en hassas noktasına nasıl dokunacağını çok iyi biliyor. Maranello’dan manuel şanzımanların tamamen kaldırılmasından ve performans adına çift kavramalı (DCT) sistemlerin tek çözüm haline gelmesinden yıllar sonra, sahneye 12Cilindri Manuale çıkıyor. Açık alüminyum vites yolu ızgarası, yuvarlak vites topuzu ve üçüncü pedalıyla bu araç, ilk bakışta klasik bir Ferrari ritüeline dönüş gibi görünüyor. Ancak nostaljinin ardında çok modern bir mühendislik yatıyor; çünkü bu gerçek bir mekanik şanzıman değil, manuel vites değiştirmenin özenle tasarlanmış dijital bir yorumu.
Sınırlı Sayıda V12 Gücü: 830 Beygirlik Miras
Bu özel seri, Ferrari’nin 1947 yılındaki ilk V12 motorunun motor hacmine (149,7 cc'lik silindir hacmine atıfta bulunarak) saygı duruşunda bulunmak amacıyla yalnızca 1.499 adetle sınırlı tutuldu. Otomobilin kalbinde, standart 12Cilindri modelindekiyle aynı motor yer alıyor: 830 beygir gücünde ve 9.500 devire kadar çıkabilen, doğal emişli 6,5 litrelik muazzam bir V12. Performans ise tamamen aynı:
Azami Hız: 340 km/s üzeri
0-100 km/s Hızlanma: 2,9 saniye
0-200 km/s Hızlanma: 8 saniyeden kısa
Sistem Nasıl Çalışıyor? Kablolu Sürüş (Drive-by-Wire) Teknolojisi
Asıl büyük yenilik, "elektronik manuel şanzıman" sisteminde saklı. Ferrari, araçtaki sekiz vitesli çift kavramalı (DCT) şanzımanı korudu ancak kontrol mekanizmasını tamamen değiştirdi. Sürücünün önünde bir vites kolu ve sol ayağının altında bir debriyaj pedalı var; fakat bunların şanzımanla hiçbir mekanik bağı bulunmuyor. Sürücünün hareketleri yüksek hassasiyetli sensörler tarafından okunuyor ve elektronik beyin bu komutları DCT şanzımana iletiyor. Yani araç sol ayak ve sağ elin çalışmasını gerektiriyormuş gibi davransa da, güç aktarımı tamamen modern elektroniğin kontrolünde kalıyor.
Gerçekçi Bir Simülasyon: Stop Eden Dijital Motor
Ferrari, bu sistemin ucuz bir simülatör hissi yaratmadığının altını çiziyor. Vites kolu mekanizması, sürücüye gerçek bir mekanik direnç ve geçiş hissiyatı sunabilmek için yaklaşık 3,5 kg ağırlığında tasarlandı.
Akıllı Koruma ve Gerçekçilik: Sürücü debriyaja basmadan vites değiştirmeye kalkarsa veya motoru patlatacak bir vitese geçmeye çalışırsa kol mekanik olarak kilitleniyor. Hatta debriyaj pedalı da sadece süs değil; sürücü kötü bir kalkış yaparsa araç stop edebiliyor (motoru durdurabiliyor). Ayrıca kabin içinde o nostaljik "tık-tık" vites geçiş sesleri duyulsun diye özel bir akustik tasarım yapılmış.
Çift Karakterli Şanzıman: Hem Manuel Hem Otomatik
Manuel mod aktifken sürücü ilk altı vitesi ve geri vitesi geleneksel yollarla kullanıyor; bu sırada arka planda çalışan 8 vitesli DCT şanzıman performans avantajını korumaya devam ediyor. Otoban sürüşleri için tasarlanan 7. ve 8. vitesler ise tamamen otomatik olarak devreye giriyor. Canı vites değiştirmek istemeyen sürücüler, konsoldaki tek bir düğmeye basarak aracı tamamen standart bir otomatik otomobil gibi de kullanabiliyor.
Tasarım Detayları ve Dudak Uçuklatan Fiyatı
Kabinin tüm tasarımı yeni alüminyum vites ızgarasının etrafında şekillendirilmiş. Vites topuzunun üzerinde küçük, aydınlatmalı bir vites göstergesi yer alıyor ve pedallar klasik düzende dizilmiş. Dış tasarımda ise efsanevi Ferrari 365 GTB/4 Daytona modelinden ilham alan grafikler, özel lazer işlemeli amblemler ve beş kollu dövme jantlar dikkat çekiyor. Bu teknoloji harikası ve nostaljik illüzyonun başlangıç fiyatı ise 590.000 Euro olarak açıklandı. Teslimatların ise 2027 yılının başlarında yapılması planlanıyor.