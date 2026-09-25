Ümit Özdağ'dan şok iddia: Devlet görevlisinin fon parası İsviçre'de

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'yi sarsan fon krizine ilişkin yurt dışı kaynaklı bilgileri paylaştı. Fon paralarının yurt dışında soruşturma konusu olduğunu ifade eden Özdağ; İsviçre'de bir bankaya gönderilen paranın kaynağını, sahibini ve dünya devi yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yürütülen incelemeyi açıkladı.

İsviçre'de çalışan bir bankacının kendisini aradığını belirten Özdağ, Türkiye'den üst düzey bir devlet görevlisinin, meşruiyeti tartışmalı büyük miktardaki bir fon parasını İsviçre'deki bir bankaya aktarmak istediğini söyledi.

"TÜRKİYE'DEN BİR DEVLET GÖREVLİSİNE AİT BÜYÜK MİKTARDA PARA"

Özdağ, İsviçre'deki bankanın işlem sürecinde paranın kaynağını sorguladığını belirterek yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Dün beni İsviçre'den bankacı arkadaşım aradı. Dedi ki, İsviçre'de bir bankaya Türkiye'den bir devlet görevlisine ait büyük bir miktar para yatırılmak istenmiş. Bankada sormuş 'Bunun kaynağı ne?' diye. Fon geliri olduğu ibraz edilince İsviçre Bankası da bunu şüpheli bulmuş"

DÜNYA DEVİ DEVREYE GİRDİ: MORGAN STANLEY İNCELİYOR

İsviçre bankasının sorgulaması karşısında söz konusu meblağın "fon geliri" olarak beyan edilmesi üzerine durum şüpheli işlem kapsamında değerlendirildi. Özdağ, bankanın bu gelişmeyi küresel finans kuruluşu Morgan Stanley'e bildirdiğini aktardı.

Uluslararası dev yatırım bankasının iddialar üzerine detaylı bir tetkik ve inceleme süreci başlattığını vurgulayan Özdağ, Türkiye'deki yetkililerin duruma müdahale etmediğine dikkat çekerek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Sermayenin ve paranın kaynağı fon geliri olarak ibraz edilince İsviçre Bankası bunu şüpheli buldu ve Morgan Stanley'e iletti. Morgan Stanley de bunun üzerine konuyu daha ayrıntılı tetkik etti. Yani sorunu herkes içeride ve dışarıda biliyor. Buna rağmen de önlem alınmıyor."