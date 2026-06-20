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Halk TV Ekonomi Ücretsiz deneme tuzağına dikkat: Kredi kartlarından habersiz çekim iddiaları artıyor

Ücretsiz deneme tuzağına dikkat: Kredi kartlarından habersiz çekim iddiaları artıyor

Sosyal medyadan indirilen ücretsiz deneme olarak cazip gösterilen uygulamalar vatandaşın cebini derde sokuyor. Ücretsiz olarak lanse ediliyor ancak bu uygulamaları kredi kartınızdan habersiz üyelik ücreti çekebiliyor. İşte detaylar…

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Ücretsiz deneme tuzağına dikkat: Kredi kartlarından habersiz çekim iddiaları artıyor
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Son dönemlerde sosyal medya kullanıcıları, sıklıkla karşılaştıkları film, dizi, oyun, spor gibi farklı kategorilerde hizmet sunan uygulamaların ücretsiz denemelerinin para tuzağına dönüştüğünden yakınmaya başladı. 'Ücretsiz' kelimesi ikna edici olsa da artan mağduriyetler olayın boyutunun önemini gözler önüne seriyor.

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Ücretsiz deneme hilesi Vatandaşı kendine çekiyor ancak kritik tehlike buradan sonra başlıyor. Ücretsiz deneme kullanımları kredi kartı ekstrelerine yansıyor. Bunu fark etmeyen vatandaşlar yüksek tutarlar sebebiyle büyük mağduriyetler yaşayabiliyor.

Söz konusu uygulamaları denemek için oluşturduğunuz üyelikleri iptal etmek ise aylar sürüyor. Mağduriyetlerin artması ile birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne ve CİMER‘e başvurular artış gösteriyor.

HARCAMA İTİRAZI YAPABİLİRSİNİZ

Tüketici temsilcileri, ücretsiz deneme süresinin ardından ücretli aboneliğe geçişlerde kullanıcıların açık şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini vurgularken, tüketiciden onay alınmaksızın gerçekleştirilen otomatik yenilemelerin hukuki açıdan tartışmalı olabileceğine de dikkat çekti.

Bununla birlikte haksız tahsilat yapıldığını düşünen vatandaşların vakit kaybetmeden bankalarına harcama itirazında bulunmaları öneriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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