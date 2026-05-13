Ücretsiz değişim başladı! İki dev otomobil lastik üreticisi acil geri çağırma listesini yayınladı

Goodyear, yüksek hızlı lastiklerinin ve Goodyear Eagle F1 Supersport z serisinin çeşitli modellerini geri çağırıyor.

Üreticiye göre, yüksek hızlarda lastik sırtının bazı kısımlarında deformasyon veya ayrılma meydana gelebilir; bu da sürücüler için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır, diye yazıyor otomotiv dünyası.

HANGİ GOODYEAR LASTİKLERİ ETKİLENİYOR?

Geri çağırma, 2024 ve 2025 yıllarında üretilen çeşitli boyut ve serileri kapsamaktadır.

Etkilenen modeller şunlardır:

295/30ZR22 103Y Eagle F1 Supersport

(TIN: 1L1K8 JB1R 1224)

315/30ZR22 107Y Eagle F1 Supersport

(TIN: 1L1HA JC1R 1224)

255/35ZR20 (97Y) Goodyear Eagle F1 Supersport

(DOT: 1DM5V JACR 2224, 3625 ve 3725)

305/30ZR21 (104Y) Goodyear Eagle F1 Supersport XL

(DOT: 1DMKX JD1R 2324, 3525, 3625 ve 3725)

Sürücülerin lastiklerin yan tarafındaki işaretleri kontrol etmeleri ve gerekirse bayiye veya servise başvurmaları tavsiye edilir.

Şirket, etkilenen tüm lastiklerin ücretsiz olarak değiştirileceğini belirtti.

Michelin, lastik basıncında kayıp olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Michelin ayrıca 205/60R16 92H ebatındaki Michelin Primacy 5 Energy modeli için geri çağırma başlattı.

Üreticiye göre, bazı lastikler zamanla hava basıncını kaybedebilir.

Michelin, dağıtımcıların zaten bilgilendirildiğini ve müşterilerin ek bir ücret ödemeden yedek lastik alacaklarını belirtti.