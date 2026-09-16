Ücretli çalışan sayısı açıklandı: Sanayide alarm sesleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki toplam ücretli çalışan sayısı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında bir artış kaydetti.

Bu yükselişle birlikte toplam ücretli çalışan sayısı 16 milyon 393 bin 563 kişiye ulaştı. Geçen yılın temmuz ayında 16 milyon 114 bin 128 olan ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı dönemde 279 bin 435 kişi artış gösterdi.

SANAYİDE DÜŞÜŞ, İNŞAAT VE HİZMETLERDE ARTIŞ

Temmuz ayındaki yıllık değişim incelendiğinde sektörler arasında belirgin farklılıklar yaşandığı görüldü. Ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,5 oranında azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,5, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 3,1 oranında arttı.

Böylece toplam ücretli çalışan sayısındaki genel yükselişte inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki büyüme etkili olurken, sanayi sektöründeki düşüş bu artışın oranını sınırladı.

AYLIK BAZDA YATAY SEYİR

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı haziran ayına kıyasla herhangi bir değişiklik göstermedi.

Haziran-temmuz döneminde sanayide ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1 gerilerken, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında artış kaydedildi. İnşaat sektöründe ise aylık bazda bir değişim yaşanmadı.