Tuşlu Nokia geri dönüyor! Hem nostaljik hem akıllı QR kodla ödeme bile yapabiliyor!

Klasik tuşlu cep telefonlarının piyasadaki yeri hâlâ geçerli. Dahası, HMD ile ortaklık yaparak kendi markası altında cihazlar sunan Nokia gibi şirketler, bu modelleri modern özelliklerle geliştiriyor.

55 Dolarlık Bu Küçük Dev Çin’de Ön Siparişe Açıldı!

Nokia, Nokia Mobile bölümü aracılığıyla, Çin'de 369 yuan (yaklaşık 55 ABD doları) fiyatla satışa sunulacak olan yeni Nokia 215 4G WeChat Edition telefonu için ön siparişleri açtı.

Tuşlu Telefonda Görülmemiş Özellik: Görüntülü Arama Devrimi ve WeChat Sürprizi!

My Drivers'ın bildirdiğine göre, bu yeni retro formatlı telefonun en önemli özelliği görüntülü arama desteği ve WeChat ekosistemiyle entegrasyonudur. HMD WeChat uygulaması aracılığıyla cihaz, mini uygulamalara erişebilir ve diğer telefonlar ve akıllı telefonlarla mesaj gönderme, sohbet etme ve multimedya paylaşma olanağı sunar.

Hem Nostaljik Hem Akıllı: QR Kodla Ödeme Bile Yapabiliyor!

Nokia 215 4G WeChat Edition, klasik bir telefonun formunu akıllı bir cihazın işlevselliğiyle etkili bir şekilde birleştiriyor: grup sohbetlerini, konum takibini ve hatta QR kodları aracılığıyla mobil ödemeleri destekliyor.

Sadelikten Vazgeçemeyenlere: İşte Merak Edilen Tüm Donanım Detayları!

Donanım olabildiğince basit: 2,8 inç ekran, fiziksel klavye, el feneri ve 2,75 W kablolu şarj desteği. Ayrıca modelde FM radyo, müzik platformlarına erişim ve sesli asistan da bulunuyor.